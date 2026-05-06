BYD став найбільшим брендом електромобілів у Великій Британії

Як пише Carscoops, за даними Товариства виробників та торговців автомобілями (SMMT), станом на квітень 2026 року компанія BYD реалізувала 12 754 електромобілі, що забезпечило їй частку ринку понад 7%. Загальні продажі бренду з початку року продемонстрували вражаюче зростання на 124%, досягнувши позначки у 26 396 одиниць.

За обсягами продажів китайський бренд випередив низку відомих європейських марок, серед яких:

Citroen (12 142 одиниці);

Cupra (15 171 одиниця);

Renault (23 645 одиниць);

Land Rover (25 313 одиниць);

Mini (18 814 одиниць);

Dacia (10 250 одиниць).

Популярність серед приватних покупців

Представники BYD наголошують, що марка стала найпопулярнішим брендом електромобілів саме серед приватних покупців. Це досягнення є унікальним, оскільки моделі компанії не підпадають під державні субсидії у розмірі до 3750 фунтів стерлінгів, якими можуть скористатися покупці Ford, Nissan або Mini.

Боно Ге, представник BYD UK, зазначив, що високі ціни на пальне стимулюють водіїв обирати електромобілі як більш економічний варіант. На фоні загального зростання ринку електрокарів у країні на 22%, темпи розвитку китайського бренду виявилися значно вищими за середньоринкові.

Широкий модельний ряд як запорука успіху

Успіх компанії зумовлений гнучкою ціновою політикою та різноманітністю пропозицій. Лінійка бренду охоплює різні сегменти: від доступного хетчбека Dolphin Surf вартістю 18 675 фунтів стерлінгів (приблизно 25 500 доларів) до преміального кросовера Sealion 7, ціна якого становить 47 025 фунтів стерлінгів (майже $64 000).

Нагадаємо, що найпопулярнішим автомобілем у Великій Британії наразі є Jaecoo 7. Це модель суббренду китайської компанії Chery, що доступна за ціною від 29 105 фунтів стерлінгів за бензинову версію й від 35 175 фунтів за плагін-гібрид ($39 105 та $47 261 відповідно).