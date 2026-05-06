BYD стал крупнейшим брендом электромобилей в Великобритании

Как пишет Carscoops, по данным Общества производителей и торговцев автомобилями (SMMT), по состоянию на апрель 2026 года компания BYD реализовала 12 754 электромобиля, что обеспечило ей долю рынка более 7%. Общие продажи бренда с начала года продемонстрировали впечатляющий рост на 124%, достигнув отметки в 26 396 единиц.

По объемам продаж китайский бренд опередил ряд известных европейских марок, среди которых:

Citroen (12 142 единицы);

Cupra (15 171 единица);

Renault (23 645 единиц);

Land Rover (25 313 единиц);

Mini (18 814 единиц);

Dacia (10 250 единиц).

Популярность среди частных покупателей

Представители BYD отмечают, что марка стала самым популярным брендом электромобилей именно среди частных покупателей. Это достижение является уникальным, поскольку модели компании не подпадают под государственные субсидии в размере до 3750 фунтов стерлингов, которыми могут воспользоваться покупатели Ford, Nissan или Mini.

Боно Ге, представитель BYD UK, отметил, что высокие цены на топливо стимулируют водителей выбирать электромобили как более экономичный вариант. На фоне общего роста рынка электрокаров в стране на 22%, темпы развития китайского бренда оказались значительно выше среднерыночных.

Широкий модельный ряд как залог успеха

Успех компании обусловлен гибкой ценовой политикой и разнообразием предложений. Линейка бренда охватывает различные сегменты: от доступного хэтчбека Dolphin Surf стоимостью 18 675 фунтов стерлингов (примерно 25 500 долларов) до премиального кроссовера Sealion 7, цена которого составляет 47 025 фунтов стерлингов (почти $64 000).

Напомним, что самым популярным автомобилем в Великобритании сейчас является Jaecoo 7. Это модель суббренда китайской компании Chery, которая доступна по цене от 29 105 фунтов стерлингов за бензиновую версию и от 35 175 фунтов за плагин-гибрид ($39 105 и $47 261 соответственно).