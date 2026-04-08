Китайский внедорожник Jaecoo 7 впервые возглавил рынок Великобритании

Компактный кроссовер Jaecoo 7 не просто вошел в топ, а уверенно обошел признанных лидеров рынка – Ford Puma и Nissan Qashqai. Этот успех совпал с рекордным ростом сегмента электрифицированных транспортных средств, что свидетельствует о коренном изменении потребительских приоритетов, пишет Carscoops.

“Range Rover с Temu” захватывает британские улицы

Бренд Jaecoo, принадлежащий китайскому гиганту Chery, завоевал расположение британцев благодаря удачному сочетанию роскошного дизайна и агрессивной ценовой политики. В сети модель уже успели окрестить как “Range Rover с Temu” за внешнее сходство с люксовым британским внедорожником при значительно более доступной стоимости.

Сообщается, что в марте в Британии было зарегистрировано 10 064 единицы Jaecoo 7. Для сравнения, популярный кроссовер Ford Puma разошелся тиражом в 9 193 экземпляра, а Nissan Qashqai получил 8 718 регистраций. С момента выхода на рынок Соединенного Королевства в сентябре 2025 года, бренд демонстрировал стабильный рост, но мартовский рывок стал настоящей сенсацией. Сейчас Jaecoo 7 занимает второе место в общем рейтинге продаж с начала года, вплотную приблизившись к лидерским позициям Ford.

Секрет успеха: гибридные технологии и цена

Главным драйвером продаж стала плагин-гибридная версия (PHEV). Оснащенный системой Super Hybrid System (SHS-P), этот вариант составил 85% от всех мартовских регистраций модели. Основными факторами популярности стали привлекательные характеристики и цена, стартующая от 29 105 фунтов стерлингов за бензиновую версию и от 35 175 фунтов за плагин-гибрид ($39 105 и $47 261 соответственно).

Автопроизводитель заявляет, что запас хода на электротяге до 90 км позволяет владельцам попасть в самую низкую категорию налогообложения, что критически важно для корпоративных автопарков. Кроме того, Chery предлагает 7-летнюю гарантию, а розничная сеть Omoda и Jaecoo уже насчитывает 124 торговых точки по всей стране.

Прибыльность под угрозой

Несмотря на рекордные показатели, отраслевые эксперты, в частности исполнительный директор SMMT Майк Хоуз, выражают беспокойство. Большинство мартовских успехов базируется на заказах, сделанных еще до обострения конфликта в Иране. Дальнейший рост рынка сдерживается несколькими факторами:

стоимость аккумуляторов оказалась на 30% выше прогнозируемой;

цены на общественных зарядных станциях выросли на 140% за последние пять лет;

кризис в Иране подталкивает цены на топливо вверх и подрывает общую покупательную способность населения;

Автопроизводители вынуждены предлагать большие скидки, чтобы поддерживать спрос, что делает бизнес все менее прибыльным. На фоне этих вызовов правительство Великобритании может пересмотреть сроки и условия перехода на транспорт с нулевым уровнем выбросов, поскольку текущие темпы продаж электрокаров (22,6% рынка) все еще отстают от амбициозной цели в 33% на 2026 год.