Китайський позашляховик Jaecoo 7 вперше очолив ринок Великої Британії

Компактний кросовер Jaecoo 7 не просто увійшов у топ, а впевнено обійшов визнаних лідерів ринку – Ford Puma та Nissan Qashqai. Цей успіх збігся з рекордним зростанням сегмента електрифікованих транспортних засобів, що свідчить про докорінну зміну споживчих пріоритетів, пише Carscoops.

“Range Rover з Temu” захоплює британські вулиці

Бренд Jaecoo, що належить китайському гіганту Chery, завоював прихильність британців завдяки вдалому поєднанню розкішного дизайну та агресивної цінової політики. В мережі модель вже встигли охрестити як “Range Rover з Temu” за зовнішню схожість із люксовим британським позашляховиком при значно доступнішій вартості.

Повідомляється, що у березні в Британії було зареєстровано 10 064 одиниці Jaecoo 7. Для порівняння, популярний кросовер Ford Puma розійшовся тиражем у 9 193 екземпляри, а Nissan Qashqai отримав 8 718 реєстрацій. З моменту виходу на ринок Сполученого Королівства у вересні 2025 року, бренд демонстрував стабільне зростання, але березневий ривок став справжньою сенсацією. Наразі Jaecoo 7 посідає друге місце в загальному рейтингу продажів з початку року, впритул наблизившись до лідерських позицій Ford.

Секрет успіху: гібридні технології та ціна

Головним драйвером продажів стала плагін-гібридна версія (PHEV). Оснащений системою Super Hybrid System (SHS-P), цей варіант склав 85% від усіх березневих реєстрацій моделі. Основними факторами популярності стали привабливі характеристики та ціна, що стартує від 29 105 фунтів стерлінгів за бензинову версію й від 35 175 фунтів за плагін-гібрид ($39 105 та $47 261 відповідно).

Автовиробник заявляє, що запас ходу на електротязі до 90 км дозволяє власникам потрапити до найнижчої категорії оподаткування, що критично важливо для корпоративних автопарків. Крім того, Chery пропонує 7-річну гарантію, а роздрібна мережа Omoda та Jaecoo вже налічує 124 торгових точки по всій країні.

Прибутковість під загрозою

Попри рекордні показники, галузеві експерти, зокрема виконавчий директор SMMT Майк Хоуз, висловлюють занепокоєння. Більшість березневих успіхів базується на замовленнях, зроблених ще до загострення конфлікту в Ірані. Подальше зростання ринку стримується кількома факторами:

вартість акумуляторів виявилася на 30% вищою за прогнозовану;

ціни на громадських зарядних станціях зросли на 140% за останні п’ять років;

криза в Ірані підштовхує ціни на пальне вгору й підриває загальну купівельну спроможність населення;

Автовиробники змушені пропонувати великі знижки, щоб підтримувати попит, що робить бізнес дедалі менш прибутковим. На тлі цих викликів уряд Великої Британії може переглянути терміни та умови переходу на транспорт із нульовим рівнем викидів, оскільки поточні темпи продажу електрокарів (22,6% ринку) все ще відстають від амбітної мети у 33% на 2026 рік.