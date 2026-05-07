Реструктуризация Nissan в Европе: завод в Сандерленде может принять китайских автопроизводителей

Согласно данным Financial Times, Nissan планирует сократить свою рабочую силу в Европе примерно на 10%. Это означает, что около 900 сотрудников могут потерять рабочие места.

Процесс реструктуризации охватит несколько направлений: существенное сокращение склада запчастей в Барселоне, реорганизация дистрибьюторских операций на рынках скандинавских стран и увольнения среди офисного персонала в Великобритании. Представители компании отмечают, что такие меры необходимы для защиты будущего бренда в Европе и обеспечения прибыльной конкуренции в долгосрочной перспективе.

Консолидация производства в Сандерленде

Наиболее заметные изменения произойдут на заводе в Сандерленде. Сейчас предприятие загружено лишь на 50%, из-за чего руководство приняло решение консолидировать производство на одной линии. Будущее второй линии остается предметом дискуссий, однако Nissan официально рассматривает возможность сотрудничества с третьими сторонами для максимального использования мощностей завода.

Автозавод Nissan в Сандерленде

По предварительным данным, компания ведет переговоры с китайскими автопроизводителями, в частности с Chery, относительно аренды или совместного использования освободившейся производственной линии. Это позволит японской фирме уменьшить расходы на содержание объекта, а китайским брендам – получить производственную базу внутри Европы.

Давление со стороны китайских конкурентов

Статистика продаж подтверждает сложное положение Nissan на британском рынке. За первые четыре месяца 2026 года компания реализовала лишь 28 389 автомобилей, что на 13,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Японский гигант стремительно теряет позиции, едва опережая новых игроков из Китая.

Например, бренд BYD за тот же период продал 26 396 машин, а Jaecoo – 22 789 единиц. Такой стремительный рост конкурентов заставляет Nissan искать радикальные пути для оптимизации бизнеса и адаптации к новым реалиям рынка.

Кризис Nissan – с чего все началось?

Глубокая дистабилизация Nissan продолжается уже давно, но особенно обострилась после провального объединения с Honda. Компании планировали создать альянс для совместной разработки программного обеспечения и электромобилей, однако слияние было отменено из-за несогласия в вопросах обмена технологиями и операционной деятельности. Неудача в переговорах и ухудшение финансового положения привели к отставке высшего руководства во главе с Макото Учидой.

В попытке избежать банкротства новый глава Иван Эспиноза объявил радикальный план спасения, предусматривающий уменьшение мировых мощностей компании на 20%, поскольку большинство предприятий работали в убыток. Нынешние сокращения в Европе и консервация линий в Сандерленде является прямым следствием этой глобальной реструктуризации, направленной на банальное выживание бренда.