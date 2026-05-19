Які вживані авто везуть зі США

У квітні український автопарк поповнили 3,9 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Як повідомляє Укравтопром, це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частку серед імпортованих «американців» традиційно склали бензинові автомобілі — 55% від усіх реєстрацій. Електромобілі зайняли 24% ринку, гібриди — 13%, дизельні авто — 5%, а машини з ГБО — 3%.

Середній вік автомобілів із США, які українці купували у квітні, становив 6,5 року.

ТОП-5 вживаних авто зі США в Україні

Ford Escape — 423 авто Tesla Model Y — 279 авто Tesla Model 3 — 263 авто Nissan Rogue — 257 авто BMW X5 — 256 авто

Кросовери залишаються головним вибором

Статистика вкотре підтверджує головний тренд українського ринку — покупці віддають перевагу практичним кросоверам. Ford Escape, Nissan Rogue та BMW X5 поєднують просторий салон, високий кліренс і відносно доступні ціни після американських аукціонів.

Особливо популярними залишаються моделі після страхових аукціонів США, адже навіть з урахуванням ремонту вони часто обходяться дешевше за аналогічні автомобілі на європейському ринку.

Tesla продовжує посилювати позиції

Одразу дві моделі Tesla увійшли до трійки лідерів — Model Y та Model 3. Це свідчить про стабільне зростання інтересу українців до електромобілів, попри складну ситуацію з енергосистемою та логістикою.

Основними перевагами Tesla залишаються висока динаміка, сучасні технології та нижча вартість експлуатації у порівнянні з бензиновими авто. Крім того, американський ринок залишається головним джерелом доступних електрокарів для України.

Ринок поступово змінює структуру

Хоча бензинові авто все ще домінують, частка електромобілів і гібридів уже перевищує третину всього імпорту зі США. Це демонструє поступову трансформацію українського авторинку та зміну пріоритетів покупців.

На фоні високих цін на пальне, розвитку зарядної інфраструктури електрифікований транспорт продовжує зміцнювати свої позиції навіть у сегменті вживаних автомобілів. Не лякає українців і швидке знецінення електромобілів з часом.