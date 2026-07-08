Какие подержанные автомобили ввозили в Украину в 2026 году

Volkswagen Golf
В течение первого полугодия 2026 года украинский автопарк пополнился 111,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 2%, сообщает Укравтопром.
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Наибольшую долю импортированных автомобилей традиционно составляли модели с бензиновыми двигателями. На них пришлось 58% всех первых регистраций, тогда как по итогам первого полугодия 2025 года этот показатель составлял 47%.
Электромобили уже не в тренде
Доля дизельных автомобилей составила 20% против 22% годом ранее. В то же время существенно сократилась популярность электромобилей – с 22% до 11% рынка.
Зато спрос на гибридные автомобили продолжил расти. Если в прошлом году они занимали 5% сегмента, то в этом году их доля увеличилась до 8%. Автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием, по-прежнему занимают незначительную долю рынка – 3%.
По данным «Укравтопрома», средний возраст подержанных легковых автомобилей, прошедших в этом году украинскую регистрацию, составляет 9,7 года.
Рейтинг популярности
Самой популярной моделью среди импортируемых автомобилей стал Volkswagen Golf. В десятку лидеров также вошли кроссоверы Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и Nissan Rogue.
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей, ввезенных в Украину в первом полугодии 2026 года:
- Volkswagen Golf – 5143 автомобиля;
- Volkswagen Tiguan – 4549;
- Audi Q5 – 3962;
- Nissan Rogue – 3896;
- Skoda Octavia – 3688;
- Renault Megane – 3435;
- Volkswagen Passat – 2477;
- Ford Escape – 2446;
- Nissan Qashqai – 2166;
- Audi A4 – 2144.