Какие подержанные автомобили ввозили в Украину в 2026 году

В течение первого полугодия 2026 года украинский автопарк пополнился 111,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 2%, сообщает Укравтопром.

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Наибольшую долю импортированных автомобилей традиционно составляли модели с бензиновыми двигателями. На них пришлось 58% всех первых регистраций, тогда как по итогам первого полугодия 2025 года этот показатель составлял 47%.

Электромобили уже не в тренде

Доля дизельных автомобилей составила 20% против 22% годом ранее. В то же время существенно сократилась популярность электромобилей – с 22% до 11% рынка.

Зато спрос на гибридные автомобили продолжил расти. Если в прошлом году они занимали 5% сегмента, то в этом году их доля увеличилась до 8%. Автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием, по-прежнему занимают незначительную долю рынка – 3%.

По данным «Укравтопрома», средний возраст подержанных легковых автомобилей, прошедших в этом году украинскую регистрацию, составляет 9,7 года.

Рейтинг популярности

Самой популярной моделью среди импортируемых автомобилей стал Volkswagen Golf. В десятку лидеров также вошли кроссоверы Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и Nissan Rogue.

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей, ввезенных в Украину в первом полугодии 2026 года: