Які вживані авто везли в Україну у 2026 році

Упродовж першого півріччя 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 2%, повідомляє Укравтопром.

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Найбільшу частку імпортованих автомобілів традиційно становили моделі з бензиновими двигунами. На них припало 58% усіх перших реєстрацій, тоді як за підсумками першого півріччя 2025 року цей показник становив 47%.

Електромобілі вже не в тренді

Частка дизельних автомобілів склала 20% проти 22% роком раніше. Водночас суттєво скоротилася популярність електромобілів – з 22% до 11% ринку.

Натомість попит на гібридні автомобілі продовжив зростати. Якщо торік вони займали 5% сегмента, то цього року їхня частка збільшилася до 8%. Автомобілі, обладнані газобалонним обладнанням, як і раніше, займають незначну частку ринку – 3%.

За даними Укравтопрому, середній вік вживаних легковиків, які цього року отримали українську реєстрацію, становить 9,7 року.

Рейтинг популярності

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих автомобілів став Volkswagen Golf. До десятки лідерів також увійшли кросовери Volkswagen Tiguan, Audi Q5 та Nissan Rogue.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних автомобілів, ввезених в Україну у першому півріччі 2026 року: