Почему не все могут записаться в сервисные центры МВД

Главный сервисный центр МВД напомнил о правилах записи на теоретические и практические экзамены для получения водительского удостоверения через систему “Е-запись”.

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Повторная запись на экзамен

Для теоретического или практического экзамена действует специальное ограничение:

повторная запись на аналогичную услугу возможна не ранее чем через 10 календарных дней после предыдущей записи;

запись становится доступной на 11-й день.

Это правило распространяется на всех пользователей и призвано обеспечить равный доступ к свободным местам.

Лимит записей в течение месяца

Одно физическое лицо может оформить не более четырёх активных записей в течение календарного месяца на все услуги территориальных сервисных центров МВД.

В этот лимит входят:

Теоретические экзамены.

Практические экзамены.

Регистрационные действия с транспортными средствами.

Другие услуги сервисных центров МВД.

Если все четыре записи уже использованы, новая регистрация будет недоступна до начала следующего календарного месяца.

Запись через терминал не поможет

Записи через онлайн-систему «Е-запись» и терминалы самообслуживания в сервисных центрах МВД учитываются совместно.

Поэтому использование всех четырёх записей через интернет автоматически блокирует возможность записаться через терминал, и наоборот.

Особенности терминалов самообслуживания

Для записи через терминал также действуют ограничения:

максимум четыре записи в месяц;

запись доступна только на текущий день;

услуга предоставляется при наличии свободных мест в конкретном сервисном центре.

После неудачной сдачи экзамена

в МВД рекомендуют не пытаться записываться повторно сразу после получения отрицательного результата.

Причина заключается в том, что результаты экзамена и видеоматериалы должны быть внесены в соответствующие государственные реестры и информационные системы.

На практике это означает, что новую запись целесообразно оформлять не ранее следующего дня после сдачи экзамена.

Правила записи

Основные правила для кандидатов в водители:

Повторная запись на экзамен — через 10 дней, на 11-й день.

Максимум четыре записи на все услуги ТЦС МВД в течение календарного месяца.

Онлайн-запись и терминалы используют общий лимит.

После неудачного экзамена лучше записываться повторно на следующий день после обработки результатов.

Эти правила установлены приказом МВД № 777, который регулирует работу системы «Э-записи» в сервисных центрах МВД.