Почему не все могут записаться в сервисные центры МВД

Запись в сервисные центры МВД
Главный сервисный центр МВД напомнил о правилах записи на теоретические и практические экзамены для получения водительского удостоверения через систему “Е-запись”.
Читайте также: В Украине обновили правила для сервисных центров МВД: что изменится для водителей
Повторная запись на экзамен
Для теоретического или практического экзамена действует специальное ограничение:
- повторная запись на аналогичную услугу возможна не ранее чем через 10 календарных дней после предыдущей записи;
- запись становится доступной на 11-й день.
Это правило распространяется на всех пользователей и призвано обеспечить равный доступ к свободным местам.
Лимит записей в течение месяца
Одно физическое лицо может оформить не более четырёх активных записей в течение календарного месяца на все услуги территориальных сервисных центров МВД.
В этот лимит входят:
- Теоретические экзамены.
- Практические экзамены.
- Регистрационные действия с транспортными средствами.
- Другие услуги сервисных центров МВД.
Если все четыре записи уже использованы, новая регистрация будет недоступна до начала следующего календарного месяца.
Запись через терминал не поможет
Записи через онлайн-систему «Е-запись» и терминалы самообслуживания в сервисных центрах МВД учитываются совместно.
Поэтому использование всех четырёх записей через интернет автоматически блокирует возможность записаться через терминал, и наоборот.
Особенности терминалов самообслуживания
Для записи через терминал также действуют ограничения:
- максимум четыре записи в месяц;
- запись доступна только на текущий день;
- услуга предоставляется при наличии свободных мест в конкретном сервисном центре.
После неудачной сдачи экзамена
в МВД рекомендуют не пытаться записываться повторно сразу после получения отрицательного результата.
Причина заключается в том, что результаты экзамена и видеоматериалы должны быть внесены в соответствующие государственные реестры и информационные системы.
На практике это означает, что новую запись целесообразно оформлять не ранее следующего дня после сдачи экзамена.
Правила записи
Основные правила для кандидатов в водители:
- Повторная запись на экзамен — через 10 дней, на 11-й день.
- Максимум четыре записи на все услуги ТЦС МВД в течение календарного месяца.
- Онлайн-запись и терминалы используют общий лимит.
- После неудачного экзамена лучше записываться повторно на следующий день после обработки результатов.
Эти правила установлены приказом МВД № 777, который регулирует работу системы «Э-записи» в сервисных центрах МВД.