Чому не всі можуть записатись до сервісних центрів МВС

Головний сервісний центр МВС нагадав правила запису на теоретичні та практичні іспити для отримання посвідчення водія через систему Е-запису.

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Повторний запис на іспит

Для теоретичного або практичного іспиту діє спеціальне обмеження:

новий запис на аналогічну послугу можна здійснити не раніше ніж через 10 календарних днів після попереднього запису;

запис стає доступним на 11-й день.

Таке правило застосовується до всіх користувачів і покликане забезпечити рівний доступ до вільних місць.

Ліміт записів протягом місяця

Одна фізична особа може оформити не більше чотирьох активних реєстрацій протягом календарного місяця на всі послуги територіальних сервісних центрів МВС.

До цього ліміту входять:

Теоретичні іспити.

Практичні іспити.

Реєстраційні дії з транспортними засобами.

Інші послуги сервісних центрів МВС.

Якщо всі чотири записи вже використані, нова реєстрація буде недоступною до початку наступного календарного місяця.

Запис через термінал не допоможе

Записи через онлайн-систему Е-запису та термінали самообслуговування у сервісних центрах МВС обліковуються спільно.

Тому використання всіх чотирьох записів через інтернет автоматично блокує можливість записатися через термінал, і навпаки.

Особливості терміналів самообслуговування

Для запису через термінал також діють обмеження:

максимум чотири записи на місяць;

запис доступний лише на поточний день;

послуга надається за наявності вільних місць у конкретному сервісному центрі.

Після невдалого складання іспиту

У МВС рекомендують не намагатися записуватися повторно відразу після отримання негативного результату.

Причина полягає в тому, що результати іспиту та відеоматеріали повинні бути внесені до відповідних державних реєстрів та інформаційних систем.

Практично це означає, що новий запис доцільно оформлювати не раніше наступного дня після складання іспиту.

Правила запису

Основні правила для кандидатів у водії:

Повторний запис на іспит — через 10 днів, на 11-й день.

Максимум чотири записи на всі послуги ТСЦ МВС протягом календарного місяця.

Онлайн-запис і термінали використовують спільний ліміт.

Після невдалого іспиту краще записуватися повторно наступного дня після обробки результатів.

Ці правила встановлені наказом МВС №777, який регулює роботу системи Е-запису в сервісних центрах МВС.