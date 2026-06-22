В Україні оновили правила для сервісних центрів МВС: що зміниться для водіїв

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 17 червня 2026 року №779, якою вніс зміни до правил видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів. Документ насамперед стосується водіїв і власників авто, які втратили документи внаслідок збройної агресії проти України, людей, які були позбавлені особистої свободи через війну, а також родин осіб, зниклих безвісти.

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Для кого ці зміни

Нова постанова важлива для кількох категорій громадян.

для людей, які втратили посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться про власників, яких визнано потерпілими та яким завдано майнової шкоди.

для осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії (перебували в полоні або були незаконно позбавлені свободи через війну).

для опікунів майна осіб, які визнані безвісно відсутніми або зникли безвісти за особливих обставин.

Саме вони тепер отримали чіткий механізм перереєстрації транспортного засобу без зміни власника.

Також зміни стосуються всіх громадян, які користуються послугами сервісних центрів МВС, адже постанова встановлює зрозуміліший порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадовців.

Рішення сервісного центру можна оскаржити

Одне з ключових нововведень — прив’язка процедур у сервісних центрах МВС до Закону України “Про адміністративну процедуру”.

Це означає, що рішення, дії або бездіяльність працівників територіальних сервісних центрів МВС щодо видачі посвідчень водія, допуску до керування, реєстрації чи перереєстрації авто можна буде оскаржити в адміністративному порядку.

Скаргу можна подати до регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС, якому підпорядковується відповідний територіальний сервісний центр. Також залишається право звернутися до суду.

Для водіїв це важливо, бо раніше подібні конфлікти часто виглядали як ситуація “зробили відмову – далі розбирайся сам”. Тепер процедура має бути більш формалізованою: з адміністративним актом, можливістю оскарження та розглядом скарги уповноваженими посадовими особами.

Відновлення водійського посвідчення після втрати через війну

Постанова уточнює порядок видачі нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого.

Якщо посвідчення було втрачено внаслідок збройної агресії проти України, людина може бути звільнена від плати за адміністративну послугу та від оплати вартості бланка. Для цього разом із заявою потрібно подати документ органу досудового розслідування про визнання потерпілим у відповідному кримінальному провадженні.

Сервісний центр МВС при цьому перевірятиме факт попередньої видачі посвідчення, інформацію про особу в реєстрах МВС, демографічному реєстрі, базах розшуку, а також дані про осіб, позбавлених права керування або тимчасово обмежених у такому праві.

За наявності технічної можливості така перевірка має проводитися автоматично через інформаційні системи МВС та електронну взаємодію державних реєстрів.

Відновлення техпаспорта теж може бути безкоштовним

Схожі правила запроваджені для власників авто, які втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу через збройну агресію.

Такі власники, якщо вони визнані потерпілими і їм завдано майнової шкоди, можуть не платити за адміністративну послугу з перереєстрації авто з видачею нового свідоцтва замість утраченого.

Вони також звільняються від оплати бланка техпаспорта.

Подати підтвердний документ можна разом із заявою. Якщо звернення оформлюється онлайн, постанова передбачає можливість подання електронної копії або фотокопії документа через електронний кабінет водія, а за технічної можливості — через портал Дія чи мобільний застосунок Дія.

Окремі правила для людей, які були в полоні

Документ також захищає осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Такі громадяни протягом року з дати рішення відповідної Комісії можуть одноразово безоплатно отримати послуги з відновлення посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо ці документи були втрачені внаслідок позбавлення свободи.

Вартість бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з таких осіб також не стягується.

Витрати покриватимуться за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, передбачених для утримання Головного сервісного центру МВС.

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Авто зниклих безвісти: з’явився механізм для опікунів

Ще одна важлива зміна стосується автомобілів, власники яких зникли безвісти або визнані безвісно відсутніми.

Постанова дозволяє перереєстрацію такого транспортного засобу без зміни власника за заявою особи, призначеної опікуном над майном. Це потрібно у випадку, коли втрачено свідоцтво про реєстрацію або технічний паспорт.

Для цього до сервісного центру МВС або через ЦНАП потрібно подати документи, що посвідчують особу заявника, свідоцтво про призначення опікуном над майном та акт опису такого майна. Сам автомобіль має бути включений до цього акта.

Працівник сервісного центру перевірятиме інформацію про опікуна за Єдиним реєстром осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Якщо свідоцтво про призначення опікуна скасовано або авто не включено до акта опису майна, перереєстрацію не проведуть.

У новому свідоцтві про реєстрацію буде спеціальна відмітка про те, що документ видано опікуну в інтересах власника транспортного засобу.

Що це означає на практиці

Для пересічного водія постанова не змінює саму логіку отримання прав або реєстрації авто. Але вона робить процедури зрозумілішими у складних випадках.

Якщо людина втратила документи через бойові дії, окупацію, обстріли або інші наслідки російської агресії, вона отримує чіткіше право на безоплатне відновлення посвідчення водія чи техпаспорта.

Якщо людина була в полоні, для неї також встановлено окрему пільгу. Якщо власник авто зник безвісти, родина через опікуна отримує легальний спосіб оформити документи на транспорт, не змінюючи власника.

Окремо важливо, що рішення сервісного центру тепер прямо вписані в адміністративну процедуру.

Це має зменшити простір для суб’єктивних відмов і дати громадянам зрозумілий механізм захисту своїх прав.

Водіям категорії B залишили воєнний допуск до вантажівок

Постанова також оновлює норму, яка діє в період воєнного стану. Особи з посвідченням водія категорії B можуть керувати транспортними засобами категорій C та C1 на території України.

Крім того, право керування транспортними засобами категорії CE надається особам, які мають категорію C, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали у сервісному центрі МВС практичний іспит з навичок керування составом транспортних засобів.

Ця норма важлива для логістики, гуманітарних перевезень і потреб воєнного часу, коли країні потрібна більша кількість водіїв вантажного транспорту.

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