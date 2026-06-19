У МВС пояснили, кому можуть відмовити в перереєстрації автомобіля

Перереєстрація транспортного засобу є однією з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС. Проте в окремих випадках власники автомобілів можуть отримати відмову в проведенні реєстраційних дій через юридичні обмеження, проблеми з документами або невідповідність даних транспортного засобу.

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Про це нагадали в Міністерстві внутрішніх справ України в межах проекту “Запитай у МВС”.

Основні причини відмови

У МВС зазначають, що найчастіше перереєстрацію неможливо провести через наявність обмежень від державнх структур щодо автомобіля або його власника.

Серед основних підстав для відмови:

Транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів мають ознаки підробки або були знищені.

Продавець або покупець перебувають у розшуку.

У власника є відкриті виконавчі провадження.

У державних реєстрах зафіксована заборона на відчуження автомобіля.

Документи містять помилки, невідповідності або застарілі дані.

Відсутнє зареєстроване місце проживання.

Втрачено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Автомобіль проходить як речовий доказ у кримінальному провадженні.

У таких випадках сервісний центр МВС не має права здійснювати перереєстрацію до усунення виявлених “проблем”.

Які документи необхідні

Для перереєстрації автомобіля власнику або його представнику потрібно підготувати пакет документів.

До нього входять:

Паспорт громадянина України або ID-картка разом із витягом про місце проживання.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Належним чином оформлена довіреність, якщо інтереси власника представляє інша особа.

Подати документи можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації власника чи транспортного засобу.

Скільки коштує послуга

Станом на червень 2026 року вартість перереєстрації автомобіля становить близько 1306 гривень.

У цю суму входять:

Адміністративна послуга.

Виготовлення нового свідоцтва про реєстрацію.

Комплект номерних знаків.

Як уникнути відмови

Перед зверненням до сервісного центру МВС фахівці рекомендують перевірити актуальність усіх документів, переконатися у відсутності арештів, заборон на відчуження та відкритих виконавчих проваджень.

Також варто впевнитися, що дані про власника та транспортний засіб у державних реєстрах є актуальними. Це допоможе уникнути додаткових перевірок та пришвидшить процедуру перереєстрації автомобіля.