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В МВД пояснили, кому могут отказать в перерегистрации автомобиля

В большинстве случаев в перерегистрации могут отказать из-за проблем, созданных гражданам государственными органами. Чаще всего это исполнительная служба, полиция или другие силовые структуры.
Кому могут отказать в перерегистрации автомобиля

ФОТО: freepik.com|

Перерегистрация автомобиля

Евгений Гудущан
logo19 июня, 18:40
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Перерегистрация транспортного средства является одной из самых популярных услуг сервисных центров МВД. Однако в отдельных случаях владельцам автомобилей может быть отказано в проведении регистрационных действий из-за юридических ограничений, проблем с документами или несоответствия данных транспортного средства.

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Об этом напомнили в Министерстве внутренних дел Украины в рамках проекта “«Спроси у МВД»”.

Основные причины отказа

В МВД отмечают, что чаще всего перерегистрацию невозможно провести из-за наличия ограничений со стороны государственных структур в отношении автомобиля или его владельца.

Среди основных оснований для отказа:

  • Транспортное средство находится в розыске или под арестом.
  • Идентификационные номера узлов и агрегатов имеют признаки подделки или были уничтожены.
  • Продавец или покупатель находятся в розыске.
  • У владельца имеются открытые исполнительные производства.
  • В государственных реестрах зафиксирован запрет на отчуждение автомобиля.
  • Документы содержат ошибки, несоответствия или устаревшие данные.
  • Отсутствует зарегистрированное место жительства.
  • Утеряно свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Автомобиль фигурирует в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве.

В таких случаях сервисный центр МВД не имеет права осуществлять перерегистрацию до устранения выявленных “проблем”.

Какие документы необходимы

Для перерегистрации автомобиля владельцу или его представителю необходимо подготовить пакет документов.

В него входят:

  • Паспорт гражданина Украины или ID-карта вместе с выпиской о месте жительства.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Надлежащим образом оформленная доверенность, если интересы владельца представляет другое лицо.

Подать документы можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации владельца или транспортного средства.

Сколько стоит услуга

По состоянию на июнь 2026 года стоимость перерегистрации автомобиля составляет около 1306 гривен.

В эту сумму входят:

  • Административная услуга.
  • Изготовление нового свидетельства о регистрации.
  • Комплект номерных знаков.

Как избежать отказа

Перед обращением в сервисный центр МВД специалисты рекомендуют проверить актуальность всех документов, убедиться в отсутствии арестов, запретов на отчуждение и открытых исполнительных производств.

Также стоит убедиться, что данные о владельце и транспортном средстве в государственных реестрах актуальны. Это поможет избежать дополнительных проверок и ускорит процедуру перерегистрации автомобиля.

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