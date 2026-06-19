В МВД пояснили, кому могут отказать в перерегистрации автомобиля

Перерегистрация транспортного средства является одной из самых популярных услуг сервисных центров МВД. Однако в отдельных случаях владельцам автомобилей может быть отказано в проведении регистрационных действий из-за юридических ограничений, проблем с документами или несоответствия данных транспортного средства.

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Об этом напомнили в Министерстве внутренних дел Украины в рамках проекта “«Спроси у МВД»”.

Основные причины отказа

В МВД отмечают, что чаще всего перерегистрацию невозможно провести из-за наличия ограничений со стороны государственных структур в отношении автомобиля или его владельца.

Среди основных оснований для отказа:

Транспортное средство находится в розыске или под арестом.

Идентификационные номера узлов и агрегатов имеют признаки подделки или были уничтожены.

Продавец или покупатель находятся в розыске.

У владельца имеются открытые исполнительные производства.

В государственных реестрах зафиксирован запрет на отчуждение автомобиля.

Документы содержат ошибки, несоответствия или устаревшие данные.

Отсутствует зарегистрированное место жительства.

Утеряно свидетельство о регистрации транспортного средства.

Автомобиль фигурирует в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве.

В таких случаях сервисный центр МВД не имеет права осуществлять перерегистрацию до устранения выявленных “проблем”.

Какие документы необходимы

Для перерегистрации автомобиля владельцу или его представителю необходимо подготовить пакет документов.

В него входят:

Паспорт гражданина Украины или ID-карта вместе с выпиской о месте жительства.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Надлежащим образом оформленная доверенность, если интересы владельца представляет другое лицо.

Подать документы можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации владельца или транспортного средства.

Сколько стоит услуга

По состоянию на июнь 2026 года стоимость перерегистрации автомобиля составляет около 1306 гривен.

В эту сумму входят:

Административная услуга.

Изготовление нового свидетельства о регистрации.

Комплект номерных знаков.

Как избежать отказа

Перед обращением в сервисный центр МВД специалисты рекомендуют проверить актуальность всех документов, убедиться в отсутствии арестов, запретов на отчуждение и открытых исполнительных производств.

Также стоит убедиться, что данные о владельце и транспортном средстве в государственных реестрах актуальны. Это поможет избежать дополнительных проверок и ускорит процедуру перерегистрации автомобиля.