В МВД пояснили, кому могут отказать в перерегистрации автомобиля

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Перерегистрация автомобиля
Перерегистрация транспортного средства является одной из самых популярных услуг сервисных центров МВД. Однако в отдельных случаях владельцам автомобилей может быть отказано в проведении регистрационных действий из-за юридических ограничений, проблем с документами или несоответствия данных транспортного средства.
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Об этом напомнили в Министерстве внутренних дел Украины в рамках проекта “«Спроси у МВД»”.
Основные причины отказа
В МВД отмечают, что чаще всего перерегистрацию невозможно провести из-за наличия ограничений со стороны государственных структур в отношении автомобиля или его владельца.
Среди основных оснований для отказа:
- Транспортное средство находится в розыске или под арестом.
- Идентификационные номера узлов и агрегатов имеют признаки подделки или были уничтожены.
- Продавец или покупатель находятся в розыске.
- У владельца имеются открытые исполнительные производства.
- В государственных реестрах зафиксирован запрет на отчуждение автомобиля.
- Документы содержат ошибки, несоответствия или устаревшие данные.
- Отсутствует зарегистрированное место жительства.
- Утеряно свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Автомобиль фигурирует в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве.
В таких случаях сервисный центр МВД не имеет права осуществлять перерегистрацию до устранения выявленных “проблем”.
Какие документы необходимы
Для перерегистрации автомобиля владельцу или его представителю необходимо подготовить пакет документов.
В него входят:
- Паспорт гражданина Украины или ID-карта вместе с выпиской о месте жительства.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Надлежащим образом оформленная доверенность, если интересы владельца представляет другое лицо.
Подать документы можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации владельца или транспортного средства.
Сколько стоит услуга
По состоянию на июнь 2026 года стоимость перерегистрации автомобиля составляет около 1306 гривен.
В эту сумму входят:
- Административная услуга.
- Изготовление нового свидетельства о регистрации.
- Комплект номерных знаков.
Как избежать отказа
Перед обращением в сервисный центр МВД специалисты рекомендуют проверить актуальность всех документов, убедиться в отсутствии арестов, запретов на отчуждение и открытых исполнительных производств.
Также стоит убедиться, что данные о владельце и транспортном средстве в государственных реестрах актуальны. Это поможет избежать дополнительных проверок и ускорит процедуру перерегистрации автомобиля.