Какие "свежие" авто выбирают украинцы: статистика

В апреле 2026 года украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Всего в течение месяца украинский автопарк пополнили 19,6 тысячи импортируемых легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, почти каждый четвертый ввезенный автомобиль был в возрасте до пяти лет.
Какие авто преобладают
Наибольшую долю в сегменте “свежих” подержанных авто заняли бензиновые модели - 49%.
Также в структуре импорта:
- Электромобили - 26%
- Гибриды - 18%
- Дизельные авто - 6%
- Автомобили с ГБО - 1%
Популярность электрокаров и гибридов продолжает расти, а суммарно их доля уже превышает 44% сегмента.
Самые популярные модели
Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y - 264 автомобиля
- Mazda CX-5 - 238 авто
- Nissan Rogue - 223 авто
- Volkswagen Tiguan - 207 авто
- Tesla Model 3 - 178 авто
Почему украинцы выбирают авто до 5 лет
Спрос на “свежие” подержанные автомобили объясняется несколькими факторами:
- Меньший риск дорогостоящих ремонтов
- Современные системы безопасности и электроники
- Лучшее состояние батарей у электромобилей
- Относительная ликвидность при дальнейшей продаже
- Более экономичные двигатели и более низкий расход топлива
Особенно заметной остается популярность моделей Tesla, которые продолжают доминировать в сегменте импортируемых электромобилей в Украине.