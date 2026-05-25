Какие "свежие" авто выбирают украинцы: статистика

Украинцы активно покупают подержанные авто с пробегом в возрасте до 5 лет. Лидируют электрические Tesla и кроссоверы.
Евгений Гудущан
logo25 мая, 11:11
В апреле 2026 года украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего в течение месяца украинский автопарк пополнили 19,6 тысячи импортируемых легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, почти каждый четвертый ввезенный автомобиль был в возрасте до пяти лет.

Какие авто преобладают

Наибольшую долю в сегменте “свежих” подержанных авто заняли бензиновые модели - 49%.

Также в структуре импорта:

  • Электромобили - 26%
  • Гибриды - 18%
  • Дизельные авто - 6%
  • Автомобили с ГБО - 1%

Популярность электрокаров и гибридов продолжает расти, а суммарно их доля уже превышает 44% сегмента.

Самые популярные модели

Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет пользовались:

  • Tesla Model Y - 264 автомобиля
  • Mazda CX-5 - 238 авто
  • Nissan Rogue - 223 авто
  • Volkswagen Tiguan - 207 авто
  • Tesla Model 3 - 178 авто

Почему украинцы выбирают авто до 5 лет

Спрос на “свежие” подержанные автомобили объясняется несколькими факторами:

  • Меньший риск дорогостоящих ремонтов
  • Современные системы безопасности и электроники
  • Лучшее состояние батарей у электромобилей
  • Относительная ликвидность при дальнейшей продаже
  • Более экономичные двигатели и более низкий расход топлива

Особенно заметной остается популярность моделей Tesla, которые продолжают доминировать в сегменте импортируемых электромобилей в Украине.

