Які “свіжі” авто обирають українці: статистика

Tesla Model Y
У квітні 2026 року українці придбали 4,8 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
Загалом упродовж місяця український автопарк поповнили 19,6 тисячі імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий ввезений автомобіль був віком до п’яти років.
Які авто переважають
Найбільшу частку у сегменті “свіжих” вживаних авто зайняли бензинові моделі — 49%.
Також у структурі імпорту:
- Електромобілі — 26%
- Гібриди — 18%
- Дизельні авто — 6%
- Автомобілі з ГБО — 1%
Популярність електрокарів та гібридів продовжує зростати, а сумарно їх частка вже перевищує 44% сегмента.
Найпопулярніші моделі
Найбільший попит серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років мали:
- Tesla Model Y — 264 автомобілі
- Mazda CX-5 — 238 авто
- Nissan Rogue — 223 авто
- Volkswagen Tiguan — 207 авто
- Tesla Model 3 — 178 авто
Чому українці обирають авто до 5 років
Попит на “свіжі” вживані автомобілі пояснюється кількома факторами:
- Менший ризик дорогих ремонтів
- Сучасні системи безпеки та електроніки
- Кращий стан батарей у електромобілів
- Відносна ліквідність при подальшому продажі
- Економічніші двигуни та нижчі витрати пального
Особливо помітною залишається популярність моделей Tesla, які продовжують домінувати у сегменті імпортованих електромобілів в Україні.