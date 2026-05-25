Які “свіжі” авто обирають українці: статистика

У квітні 2026 року українці придбали 4,8 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем світу 2025 року

Загалом упродовж місяця український автопарк поповнили 19,6 тисячі імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий ввезений автомобіль був віком до п’яти років.

Які авто переважають

Найбільшу частку у сегменті “свіжих” вживаних авто зайняли бензинові моделі — 49%.

Також у структурі імпорту:

Електромобілі — 26%

Гібриди — 18%

Дизельні авто — 6%

Автомобілі з ГБО — 1%

Популярність електрокарів та гібридів продовжує зростати, а сумарно їх частка вже перевищує 44% сегмента.

Найпопулярніші моделі

Найбільший попит серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років мали:

Tesla Model Y — 264 автомобілі

Mazda CX-5 — 238 авто

Nissan Rogue — 223 авто

Volkswagen Tiguan — 207 авто

Tesla Model 3 — 178 авто

Чому українці обирають авто до 5 років

Попит на “свіжі” вживані автомобілі пояснюється кількома факторами:

Менший ризик дорогих ремонтів

Сучасні системи безпеки та електроніки

Кращий стан батарей у електромобілів

Відносна ліквідність при подальшому продажі

Економічніші двигуни та нижчі витрати пального

Особливо помітною залишається популярність моделей Tesla, які продовжують домінувати у сегменті імпортованих електромобілів в Україні.