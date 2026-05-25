Укр
Ру

Які “свіжі” авто обирають українці: статистика

Українці активно купують вживані авто з пробігом віком до 5 років. Лідирують електричні Tesla та кросовери.
Які авто віком до 5 років обирають українці: статистика

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo25 травня, 11:11
logo0
logo0 хв

У квітні 2026 року українці придбали 4,8 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем світу 2025 року

Загалом упродовж місяця український автопарк поповнили 19,6 тисячі імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий ввезений автомобіль був віком до п’яти років.

Які авто переважають

Найбільшу частку у сегменті “свіжих” вживаних авто зайняли бензинові моделі — 49%.

Також у структурі імпорту:

  • Електромобілі — 26%
  • Гібриди — 18%
  • Дизельні авто — 6%
  • Автомобілі з ГБО — 1%

Популярність електрокарів та гібридів продовжує зростати, а сумарно їх частка вже перевищує 44% сегмента.

Найпопулярніші моделі

Найбільший попит серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років мали:

  • Tesla Model Y — 264 автомобілі
  • Mazda CX-5 — 238 авто
  • Nissan Rogue — 223 авто
  • Volkswagen Tiguan — 207 авто
  • Tesla Model 3 — 178 авто

Чому українці обирають авто до 5 років

Попит на “свіжі” вживані автомобілі пояснюється кількома факторами:

  • Менший ризик дорогих ремонтів
  • Сучасні системи безпеки та електроніки
  • Кращий стан батарей у електромобілів
  • Відносна ліквідність при подальшому продажі
  • Економічніші двигуни та нижчі витрати пального

Особливо помітною залишається популярність моделей Tesla, які продовжують домінувати у сегменті імпортованих електромобілів в Україні.

#Новини #Автобізнес