Какие "свежие" авто выбирали украинцы: статистика

В 2025 году украинцы приобрели 96,9 тысяч ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром. Такой сегмент продолжает оставаться одним из самых динамичных на рынке.

Всего в течение года украинский автопарк пополнился 274,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, доля относительно "молодых" авто в возрасте до пяти лет составила около 35 процентов от общего объема импорта. Это свидетельствует о стабильном спросе на более современные модели.

Ключевой тенденцией года стало доминирование электромобилей в этом сегменте. Их доля достигла 60 процентов от всех ввезенных авто в возрасте до пяти лет. Такой результат объясняется как ростом предложения электрокаров на внешних рынках, так и стремлением украинских потребителей снизить расходы на топливо и обслуживание.

Распределение импорта по типам силовых установок выглядело следующим образом. Бензиновые автомобили заняли 27 процентов рынка. Гибридные модели получили 8 процентов. Дизельные авто составляли 4 процента. Доля автомобилей с газобаллонным оборудованием составила лишь 1 процент, что свидетельствует о постепенном снижении интереса к этому типу топлива в сегменте относительно новых машин.

Среди конкретных моделей лидерство уверенно удерживают электромобили Tesla. Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет в 2025 году:

Tesla Model Y – 10 682 автомобиля Tesla Model 3 – 6 589 автомобилей Kia Niro – 4 091 автомобиль Hyundai Kona – 2 990 автомобилей Nissan Rogue – 2 616 автомобилей Mazda CX-5 – 2 205 автомобилей Chevrolet Bolt – 2 132 автомобиля Audi E-Tron Sportback – 2 122 автомобиля Volkswagen Tiguan – 1 988 автомобилей Hyundai Ioniq 5 – 1 779 автомобилей

Аналитики отмечают, что структура спроса демонстрирует смещение приоритетов украинских потребителей в сторону электрифицированного транспорта, а также компактных и среднеразмерных кроссоверов, которые сочетают универсальность, комфорт и приемлемые затраты на эксплуатацию. При условии сохранения льготных условий для электрокаров и развития зарядной инфраструктуры эта тенденция может усилиться и в 2026 году.