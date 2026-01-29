Які "свіжі" авто обирали українці: статистика

У 2025 році українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Про це повідомляє Укравтопром. Такий сегмент продовжує залишатися одним із найбільш динамічних на ринку.

Загалом протягом року український автопарк поповнився 274,3 тисячі легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, частка відносно «молодих» авто віком до п’яти років становила близько 35 відсотків від загального обсягу імпорту. Це свідчить про стабільний попит на більш сучасні моделі.

Ключовою тенденцією року стало домінування електромобілів у цьому сегменті. Їхня частка досягла 60 відсотків від усіх ввезених авто віком до п’яти років. Такий результат пояснюється як зростанням пропозиції електрокарів на зовнішніх ринках, так і прагненням українських споживачів знизити витрати на пальне та обслуговування.

Розподіл імпорту за типами силових установок виглядав наступним чином. Бензинові автомобілі зайняли 27 відсотків ринку. Гібридні моделі отримали 8 відсотків. Дизельні авто становили 4 відсотки. Частка автомобілів з газобалонним обладнанням склала лише 1 відсоток, що свідчить про поступове зниження інтересу до цього типу палива у сегменті відносно нових машин.

Серед конкретних моделей лідерство впевнено утримують електромобілі Tesla. Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років у 2025 році:

Tesla Model Y – 10 682 автомобілі Tesla Model 3 – 6 589 автомобілів Kia Niro – 4 091 автомобіль Hyundai Kona – 2 990 автомобілів Nissan Rogue – 2 616 автомобілів Mazda CX-5 – 2 205 автомобілів Chevrolet Bolt – 2 132 автомобілі Audi E-Tron Sportback – 2 122 автомобілі Volkswagen Tiguan – 1 988 автомобілів Hyundai Ioniq 5 – 1 779 автомобілів

Аналітики відзначають, що структура попиту демонструє зміщення пріоритетів українських споживачів у бік електрифікованого транспорту, а також компактних і середньорозмірних кросоверів, які поєднують універсальність, комфорт і прийнятні витрати на експлуатацію. За умови збереження пільгових умов для електрокарів та розвитку зарядної інфраструктури ця тенденція може посилитися і у 2026 році.