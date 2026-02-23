Какие "свежие" автомобили везли в Украину в январе

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего в январе украинский автопарк пополнили 17 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, каждый пятый автомобиль из этого количества был возрастом до пяти лет, что свидетельствует о растущем спросе на относительно "свежие" импортные авто.

Структура по типу топлива

В сегменте импортируемых авто возрастом до 5 лет доминируют бензиновые модели - 49 процентов.

Далее по популярности:

Электромобили - 29 процентов

Гибридные авто - 15 процентов

Дизельные - 6 процентов

Авто с ГБО - 1 процент

Высокая доля электромобилей и гибридов подтверждает тренд на электрификацию даже в сегменте авто с пробегом.

Самые популярные модели

Nissan Rogue - 203 единицы

Tesla Model Y - 158 единиц

Mazda CX-5 - 152 единицы

Volkswagen Tiguan - 136 единиц

Tesla Model 3 - 125 единиц

Ford Escape - 87 единиц

Audi Q5 - 86 единиц

Jeep Compass - 69 единиц

Kia Niro - 66 единиц

Mazda CX-30 - 63 единицы

Аналитический акцент

В десятке лидеров доминируют кроссоверы и SUV, традиционно пользующиеся спросом среди украинских водителей. В то же время присутствие двух моделей Tesla в рейтинге подтверждает высокий интерес к электромобилям даже в сегменте подержанных авто.

Фактически рынок импортируемых машин в возрасте до пяти лет формирует отдельный подсегмент - это сочетание современных технологий, относительно небольшого пробега и умеренной цены по сравнению с новыми автомобилями.