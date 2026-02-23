Какие "свежие" автомобили везли в Украину в январе

ФОТО: Ниссан|
Ниссан Рог
В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Читайте также: Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США
Всего в январе украинский автопарк пополнили 17 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, каждый пятый автомобиль из этого количества был возрастом до пяти лет, что свидетельствует о растущем спросе на относительно "свежие" импортные авто.
Структура по типу топлива
В сегменте импортируемых авто возрастом до 5 лет доминируют бензиновые модели - 49 процентов.
Далее по популярности:
- Электромобили - 29 процентов
- Гибридные авто - 15 процентов
- Дизельные - 6 процентов
- Авто с ГБО - 1 процент
Высокая доля электромобилей и гибридов подтверждает тренд на электрификацию даже в сегменте авто с пробегом.
Самые популярные модели
- Nissan Rogue - 203 единицы
- Tesla Model Y - 158 единиц
- Mazda CX-5 - 152 единицы
- Volkswagen Tiguan - 136 единиц
- Tesla Model 3 - 125 единиц
- Ford Escape - 87 единиц
- Audi Q5 - 86 единиц
- Jeep Compass - 69 единиц
- Kia Niro - 66 единиц
- Mazda CX-30 - 63 единицы
Аналитический акцент
В десятке лидеров доминируют кроссоверы и SUV, традиционно пользующиеся спросом среди украинских водителей. В то же время присутствие двух моделей Tesla в рейтинге подтверждает высокий интерес к электромобилям даже в сегменте подержанных авто.
Фактически рынок импортируемых машин в возрасте до пяти лет формирует отдельный подсегмент - это сочетание современных технологий, относительно небольшого пробега и умеренной цены по сравнению с новыми автомобилями.