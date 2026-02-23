Які "свіжі" автомобілі везли в Україну у січні

У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом у січні український автопарк поповнили 17 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до п’яти років, що свідчить про зростаючий попит на відносно «свіжі» імпортні авто.

Структура за типом пального

У сегменті імпортованих авто віком до 5 років домінують бензинові моделі — 49 відсотків.

Далі за популярністю:

Електромобілі — 29 відсотків

Гібридні авто — 15 відсотків

Дизельні — 6 відсотків

Авто з ГБО — 1 відсоток

Висока частка електромобілів і гібридів підтверджує тренд на електрифікацію навіть у сегменті авто з пробігом.

Найпопулярніші моделі

Nissan Rogue — 203 одиниці

Tesla Model Y — 158 одиниць

Mazda CX-5 — 152 одиниці

Volkswagen Tiguan — 136 одиниць

Tesla Model 3 — 125 одиниць

Ford Escape — 87 одиниць

Audi Q5 — 86 одиниць

Jeep Compass — 69 одиниць

Kia Niro — 66 одиниць

Mazda CX-30 — 63 одиниці

Аналітичний акцент

У десятці лідерів домінують кросовери та SUV, що традиційно користуються попитом серед українських водіїв. Водночас присутність двох моделей Tesla у рейтингу підтверджує високий інтерес до електромобілів навіть у сегменті вживаних авто.

Фактично ринок імпортованих машин віком до п’яти років формує окремий підсегмент — це поєднання сучасних технологій, відносно невеликого пробігу та помірнішої ціни порівняно з новими автомобілями.