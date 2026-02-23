Які "свіжі" автомобілі везли в Україну у січні

ФОТО: Nissan|
Nissan Rogue
У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Про це повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США
Загалом у січні український автопарк поповнили 17 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до п’яти років, що свідчить про зростаючий попит на відносно «свіжі» імпортні авто.
Структура за типом пального
У сегменті імпортованих авто віком до 5 років домінують бензинові моделі — 49 відсотків.
Далі за популярністю:
- Електромобілі — 29 відсотків
- Гібридні авто — 15 відсотків
- Дизельні — 6 відсотків
- Авто з ГБО — 1 відсоток
Висока частка електромобілів і гібридів підтверджує тренд на електрифікацію навіть у сегменті авто з пробігом.
Найпопулярніші моделі
- Nissan Rogue — 203 одиниці
- Tesla Model Y — 158 одиниць
- Mazda CX-5 — 152 одиниці
- Volkswagen Tiguan — 136 одиниць
- Tesla Model 3 — 125 одиниць
- Ford Escape — 87 одиниць
- Audi Q5 — 86 одиниць
- Jeep Compass — 69 одиниць
- Kia Niro — 66 одиниць
- Mazda CX-30 — 63 одиниці
Аналітичний акцент
У десятці лідерів домінують кросовери та SUV, що традиційно користуються попитом серед українських водіїв. Водночас присутність двох моделей Tesla у рейтингу підтверджує високий інтерес до електромобілів навіть у сегменті вживаних авто.
Фактично ринок імпортованих машин віком до п’яти років формує окремий підсегмент — це поєднання сучасних технологій, відносно невеликого пробігу та помірнішої ціни порівняно з новими автомобілями.