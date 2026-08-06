Какие услуги сервисных центров МВД нельзя получить онлайн

Несмотря на активное развитие цифровых сервисов, часть услуг сервисных центров МВД в Украине до сих пор предоставляется исключительно при личном присутствии граждан. Это связано с требованиями украинского законодательства: необходимостью идентификации личности проведения“ осмотра транспортного средства” и другими бюрократическими процедурами.
Какие услуги нельзя получить онлайн
К оффлайн-услугам относятся:
- сдача теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения;
- выдача первого водительского удостоверения;
- обмен или восстановление водительского удостоверения через сервисный центр;
- оформление международного водительского удостоверения;
- большинство регистрационных действий с транспортными средствами;
- экспертное исследование автомобиля
Экзамены для водителей
Теоретический экзамен пока производится исключительно в сервисном центре МВД в форме компьютерного тестирования. Практический экзамен также составляется лично– кандидат в водители должен предъявить документ, удостоверяющий личность, после чего экзаменатор проверяет навыки управления транспортным средством по утвержденному маршруту и перечню упражнений.
Выдача водительского удостоверения
Первое удостоверение водителя после успешной сдачи практического экзамена выдается лично под подпись. По почте его почему-то не присылают.
Такой же порядок действует в следующих случаях:
- обмена удостоверения;
- восстановление утраченного или похищенного документа;
- получение международного водительского удостоверения.
Регистрация транспортных средств
Личное обращение необходимо для:
- первой регистрации автомобиля;
- перерегистрации транспортного средства при смене владельца;
- снятие транспортного средства с учета
Услуги можно получить:
- в сервисном центре МВД;
- у субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами и состоят на учете ГСЦ МВД;
- в ЦНАПах, где такая услуга внедрена.
В то же время, МВД напоминает, что оформить первый договор купли-продажи между двумя физическими лицами для легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда можно через приложение Дія. Воспользоваться этой возможностью можно один раз в течение календарного года.
Когда нужно экспертное исследование
Экспертное исследование транспортного средства проводится при обязательном присутствии автомобиля.
Оно обязательно при первой регистрации б/у транспортного средства, ввезенного из-за границы. В ходе проверки эксперты устанавливают подлинность идентификационных номеров кузова, агрегатов и документов.
При перерегистрации автомобиля на нового владельца такая проверка производится только по желанию продавца или покупателя. Если регистрируется новый автомобиль из автосалона, проходить экспертное исследование не нужно.