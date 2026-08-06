Какие услуги сервисных центров МВД нельзя получить онлайн

Несмотря на активное развитие цифровых сервисов, часть услуг сервисных центров МВД в Украине до сих пор предоставляется исключительно при личном присутствии граждан. Это связано с требованиями украинского законодательства: необходимостью идентификации личности проведения“ осмотра транспортного средства” и другими бюрократическими процедурами.

Какие услуги нельзя получить онлайн

К оффлайн-услугам относятся:

сдача теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения;

выдача первого водительского удостоверения;

обмен или восстановление водительского удостоверения через сервисный центр;

оформление международного водительского удостоверения;

большинство регистрационных действий с транспортными средствами;

экспертное исследование автомобиля

Экзамены для водителей

Теоретический экзамен пока производится исключительно в сервисном центре МВД в форме компьютерного тестирования. Практический экзамен также составляется лично– кандидат в водители должен предъявить документ, удостоверяющий личность, после чего экзаменатор проверяет навыки управления транспортным средством по утвержденному маршруту и перечню упражнений.

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Выдача водительского удостоверения

Первое удостоверение водителя после успешной сдачи практического экзамена выдается лично под подпись. По почте его почему-то не присылают.

Такой же порядок действует в следующих случаях:

обмена удостоверения;

восстановление утраченного или похищенного документа;

получение международного водительского удостоверения.

Регистрация транспортных средств

Личное обращение необходимо для:

первой регистрации автомобиля;

перерегистрации транспортного средства при смене владельца;

снятие транспортного средства с учета

Услуги можно получить:

в сервисном центре МВД;

у субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами и состоят на учете ГСЦ МВД;

в ЦНАПах, где такая услуга внедрена.

В то же время, МВД напоминает, что оформить первый договор купли-продажи между двумя физическими лицами для легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда можно через приложение Дія. Воспользоваться этой возможностью можно один раз в течение календарного года.

Когда нужно экспертное исследование

Экспертное исследование транспортного средства проводится при обязательном присутствии автомобиля.

Оно обязательно при первой регистрации б/у транспортного средства, ввезенного из-за границы. В ходе проверки эксперты устанавливают подлинность идентификационных номеров кузова, агрегатов и документов.

При перерегистрации автомобиля на нового владельца такая проверка производится только по желанию продавца или покупателя. Если регистрируется новый автомобиль из автосалона, проходить экспертное исследование не нужно.