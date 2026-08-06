Які послуги сервісних центрів МВС не можна отримати онлайн

Попри активний розвиток цифрових сервісів, частина послуг сервісних центрів МВС в Україні й досі надається виключно за особистої присутності громадян. Це пов’язано з вимогами українського законодавства: необхідністю ідентифікації особи проведення “огляду транспортного засобу” та іншими бюрократичними процедурами.

Які послуги не можна отримати онлайн

До офлайн-послуг належать:

складання теоретичного та практичного іспитів для отримання посвідчення водія;

видача першого посвідчення водія;

обмін або відновлення посвідчення водія через сервісний центр;

оформлення міжнародного посвідчення водія;

більшість реєстраційних дій із транспортними засобами;

експертне дослідження автомобіля.

Іспити для водіїв

Теоретичний іспит поки що проводиться виключно у сервісному центрі МВС у формі комп’ютерного тестування. Практичний екзамен також складається особисто – кандидат у водії повинен пред’явити документ, що посвідчує особу, після чого екзаменатор перевіряє навички керування транспортним засобом за затвердженим маршрутом і переліком вправ.

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Видача посвідчення водія

Перше посвідчення водія після успішного складання практичного іспиту видається особисто під підпис. Поштою його чомусь не надсилають.

Такий самий порядок діє у разі:

обміну посвідчення;

відновлення втраченого або викраденого документа;

отримання міжнародного посвідчення водія.

Реєстрація транспортних засобів

Особисте звернення необхідне для:

першої реєстрації автомобіля;

перереєстрації транспортного засобу при зміні власника;

зняття транспортного засобу з обліку.

Послуги можна отримати:

у сервісному центрі МВС;

у суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та перебувають на обліку ГСЦ МВС;

у ЦНАПах, де така послуга впроваджена.

Водночас МВС нагадує, що оформити перший договір купівлі-продажу між двома фізичними особами для легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда можна через застосунок Дія. Скористатися цією можливістю дозволено один раз протягом календарного року.

Коли потрібне експертне дослідження

Експертне дослідження транспортного засобу проводиться за обов’язкової присутності автомобіля.

Воно є обов’язковим при першій реєстрації вживаного транспортного засобу, ввезеного з-за кордону. Під час перевірки експерти встановлюють справжність ідентифікаційних номерів кузова, агрегатів та документів.

При перереєстрації автомобіля на нового власника така перевірка проводиться лише за бажанням продавця або покупця. Якщо ж реєструється новий автомобіль із автосалону, проходити експертне дослідження не потрібно.