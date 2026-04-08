Škoda придумала велозвонок, который "пробивает" наушники с шумоподавлением

Как сообщает ŠKODA WORLD, автопроизводитель представил прототип велосипедного звонка DuoBell, разработанного совместно с учеными из University of Salford, который должен помочь велосипедистам предупреждать пешеходов даже тогда, когда те пользуются наушниками с ANC.

Старый звонок для нового города уже не подходит

Казалось бы, что может быть проще велосипедного звонка. Но городская среда давно изменилась. Если раньше пешеход почти всегда слышал, что происходит вокруг, то теперь часть людей буквально отрезана от уличного шума наушниками с активным шумоподавлением. Для велосипедистов это означает одну очень практичную проблему: классический звонок все чаще просто не работает.

Именно на это мелкое, но уже массовое городское неудобство и обратили внимание в Škoda. Там говорят, что сам принцип велосипедного звонка почти не менялся более ста лет, хотя окружающий мир за это время изменился кардинально. Поэтому DuoBell стал попыткой адаптировать старый инструмент к новым условиям.

В чем суть DuoBell

Главная идея новинки заключается не в электронике, а наоборот - в очень точном механическом решении. Звонок сделан так, чтобы обманывать алгоритмы шумоподавления в современных наушниках. Иначе говоря, это аналоговый ответ на цифровую проблему.

Во время исследований команда из University of Salford вместе с Škoda изучала, как именно ANC влияет на восприятие обычных велосипедных звонков. В результате удалось найти узкий диапазон частот, который лучше проходит сквозь фильтры активного шумоподавления. Речь идет о промежутке между 750 и 780 Гц. Именно на эту частоту и настроен DuoBell.

Но одним лишь тоном дело не ограничилось. Звонок получил дополнительный резонатор и специальный ударный механизм, который создает быстрые и неравномерные удары. Из-за этого звук становится менее предсказуемым для алгоритмов ANC, а значит - сложнее для приглушения.

Что показали испытания

Самое интересное здесь даже не сама конструкция, а результат. Во время измерений исследователи зафиксировали, что пешеходы в наушниках с активным шумоподавлением получали до 22 метров дополнительной дистанции для реакции, когда раздавался DuoBell. В городских условиях это уже не мелочь, а вполне реальный запас безопасности.

Отдельно звонок протестировали и в реальном трафике Лондона в феврале этого года. К испытаниям привлекли курьеров Deliveroo, и, по словам Škoda, эффект оказался настолько убедительным, что курьеры захотели оставить прототипы себе.

Почему это стало актуальным именно сейчас

Причина довольно очевидна: велосипедистов в крупных городах становится все больше. В самой Škoda приводят пример Лондона, где в этом году количество поездок на велосипедах может впервые превысить количество поездок на автомобилях. Параллельно растет и количество инцидентов между велосипедистами и невнимательными пешеходами. Только в 2024 году, по данным Transport for London, таких случаев стало больше на 24%.

Здесь важно, что проблема не ограничивается только Великобританией. Для украинских городов она тоже выглядит вполне знакомой. Велокурьеров становится больше, микромобильность развивается, а пешеход с наушниками уже давно стал стандартной частью городского пейзажа. Поэтому сама идея такого звонка выглядит не странной забавой, а вполне логичным шагом.

Не просто гаджет, а намек на новый стандарт

Пока DuoBell - это прототип, а не серийный аксессуар, который завтра появится в магазинах. Однако в Škoda говорят, что хотят сделать результаты исследования публичными, чтобы поддержать более широкую профессиональную дискуссию о безопасности в городе. И это, пожалуй, не менее важно, чем сам продукт.

Потому что если проблема действительно системная, то со временем подобные решения могут стать новой нормой не только для брендовых концептов, но и для обычных городских велосипедов и курьерских служб. Особенно там, где велосипедист ежедневно вынужден буквально "договариваться" с пешеходом за каждый метр дороги.

Дизайн тоже не забыли

В Škoda не удержались и добавили к функциональности еще и фирменный стиль. Прототипы DuoBell выполнены с отсылкой к современному дизайнерскому языку Modern Solid. Это видно и в цветах, и в материалах, и в общей подаче. Конечно, на корпусе есть и новый логотип марки.

В итоге получилась довольно характерная для современного автопрома история: велозвонок как будто мелочь, но за ним стоит и акустика, и поведенческая безопасность, и городская мобильность, и даже бренд-дизайн. И именно поэтому эта новость выглядит интереснее, чем кажется на первый взгляд.