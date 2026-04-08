Škoda придумала велодзвінок, який "пробиває" навушники з шумозаглушенням

Як повідомляє ŠKODA WORLD, автовиробник представив прототип велосипедного дзвінка DuoBell, розробленого спільно з вченими з University of Salford, який має допомогти велосипедистам попереджати пішоходів навіть тоді, коли ті користуються навушниками з ANC.

Старий дзвінок для нового міста вже не підходить

Здавалося б, що може бути простішим за велосипедний дзвінок. Але міське середовище давно змінилося. Якщо раніше пішохід майже завжди чув, що відбувається навколо, то тепер частина людей буквально відрізана від вуличного шуму навушниками з активним шумозаглушенням. Для велосипедистів це означає одну дуже практичну проблему: класичний дзвінок усе частіше просто не працює.

Саме на цю дрібну, але вже масову міську незручність і звернули увагу в Škoda. Там кажуть, що сам принцип велосипедного дзвінка майже не змінювався понад сто років, хоча навколишній світ за цей час змінився кардинально. Тож DuoBell став спробою адаптувати старий інструмент до нових умов.

У чому суть DuoBell

Головна ідея новинки полягає не в електроніці, а навпаки — у дуже точному механічному рішенні. Дзвінок зроблений так, щоб обманювати алгоритми шумозаглушення в сучасних навушниках. Інакше кажучи, це аналогова відповідь на цифрову проблему.

Під час досліджень команда з University of Salford разом із Škoda вивчала, як саме ANC впливає на сприйняття звичайних велосипедних дзвінків. У результаті вдалося знайти вузький діапазон частот, який краще проходить крізь фільтри активного шумозаглушення. Йдеться про проміжок між 750 і 780 Гц. Саме на цю частоту і налаштований DuoBell.

Але одним лише тоном справа не обмежилася. Дзвінок отримав додатковий резонатор і спеціальний ударний механізм, який створює швидкі та нерівномірні удари. Через це звук стає менш передбачуваним для алгоритмів ANC, а значить — складнішим для приглушення.

Що показали випробування

Найцікавіше тут навіть не сама конструкція, а результат. Під час вимірювань дослідники зафіксували, що пішоходи в навушниках з активним шумозаглушенням отримували до 22 метрів додаткової дистанції для реакції, коли лунав DuoBell. У міських умовах це вже не дрібниця, а цілком реальний запас безпеки.

Окремо дзвінок протестували і в реальному трафіку Лондона в лютому цього року. До випробувань залучили кур’єрів Deliveroo, і, за словами Škoda, ефект виявився настільки переконливим, що кур’єри захотіли залишити прототипи собі.

Чому це стало актуальним саме зараз

Причина доволі очевидна: велосипедистів у великих містах стає все більше. У самій Škoda наводять приклад Лондона, де цьогоріч кількість поїздок на велосипедах може вперше перевищити кількість поїздок автомобілями. Паралельно зростає і кількість інцидентів між велосипедистами та неуважними пішоходами. Лише у 2024 році, за даними Transport for London, таких випадків побільшало на 24%.

Тут важливо, що проблема не обмежується лише Великою Британією. Для українських міст вона теж виглядає цілком знайомою. Велокур’єрів стає більше, мікромобільність розвивається, а пішохід із навушниками вже давно став стандартною частиною міського пейзажу. Тому сама ідея такого дзвінка виглядає не дивною забавкою, а цілком логічним кроком.

Не просто гаджет, а натяк на новий стандарт

Поки що DuoBell — це прототип, а не серійний аксесуар, який завтра з’явиться в магазинах. Однак у Škoda кажуть, що хочуть зробити результати дослідження публічними, щоб підтримати ширшу професійну дискусію про безпеку в місті. І це, мабуть, не менш важливо, ніж сам продукт.

Бо якщо проблема справді системна, то з часом подібні рішення можуть стати новою нормою не лише для брендових концептів, а й для звичайних міських велосипедів та кур’єрських служб. Особливо там, де велосипедист щодня змушений буквально «домовлятися» з пішоходом за кожен метр дороги.

Дизайн теж не забули

У Škoda не втрималися і додали до функціональності ще й фірмовий стиль. Прототипи DuoBell виконані з відсиланням до сучасної дизайнерської мови Modern Solid. Це видно і в кольорах, і в матеріалах, і в загальній подачі. Звісно, на корпусі є й новий логотип марки.

У підсумку вийшла доволі характерна для сучасного автопрому історія: велодзвінок наче дрібниця, але за ним стоїть і акустика, і поведінкова безпека, і міська мобільність, і навіть бренд-дизайн. І саме тому ця новина виглядає цікавішою, ніж здається на перший погляд.