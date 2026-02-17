Контрейлерный поезд: очередной фальстарт для автоперевозчиков или реальная перспектива?

Контрейлерные перевозки не раз выносились на повестку дня, но каждый раз продвижению что-то мешало. Однако Укрзализныця не покидает надежды на внедрение такой услуги.

Впрочем, в Европе такой вид перевозки на железнодорожных платформах загруженных фур или их полуприцепов практикуется активнее, но и там масштабных объемов не достиг. Несмотря на экологичность, некоторые линии закрываются из-за экономической нерентабельности и задержек на железной дороге.

Читайте также Укрзализныця приобрела автомобили, что ездят по асфальту или рельсам

Скажем, дирекция контрейлерной линии RAlpin (Фрайбург, Германия - Новара, Италия) объявила о закрытии в конце 2025 года. Причина классическая – медлительность железной дороги сделали сервис неконкурентоспособным по сравнению с автоперевозками.

Надеемся на успех

Февраль для Укрзализныци стал стартовым для нового проекта: впервые отправлен контрейлерный поезд по маршруту Львов - Фенишлитке (Венгрия). При этом перевозки организованы с использованием двух типов путей – отечественной 1520 мм и европейской 1435 мм.

Благодаря применению специальных технологий и модернизированных платформ полуприцепы были загружены без тягачей и использования кранов. Это новое логистическое решение открывает возможности для привлечения новых клиентов, что особенно важно в условиях падения грузоперевозок и доходов от них.

Читайте также Укрзализныця бесплатно получила колесную спецтехнику: какую именно

Замысел хороший, но...

Время покажет целесообразность контрейлерной технологии перевозок на этой линии. Конечно, хочется как лучше, но не всегда это удается. Предыдущие попытки УЗ также имели перспективные надежды, но практически из хороших замыслов выходил "пшик". Причина в том, что автоперевозчиков не очень привлекала контрейлерная схема.

Проблема в том, что каждый автоперевозчик рассматривает собственный грузовик/фуру как инструмент зарабатывания денег. А брать заказ и при этом за перевозку платить другому все-таки убыточно. Особенно на плече перевозок в 2-3 тысячи километров.

Коротко о главных предыдущих попытках:

1998 год - запуск поезда по маршруту Луганск - Киев - Катовице (Польша).

2006 год - попытка запуска маршрута "Киев-Экспресс" (Украина - Венгрия - Австрия), которая не принесла положительного результата.

2018–2019 годы - очередные планы Укрзализныци по разгрузке автодорог через запуск контрейлерных маршрутов не удались.

2024 год – 2025 годы – попытка обойти блокирование украинской границы польскими перевозчиками и фермерами контрейлерными поездами имела хорошую персепективу, но временный спрос активного развития не получил.

Во всем мире контрейлерные перевозки в полном составе автопоездов или только прицепных систем с грузом датируются, поскольку они при ряде преимуществ все-таки для автоперевозчика дорогие.

Успехи были кратковременные

В редакции Авто24 могут привести разве что один самый успешный пример с контрейлерным поездом "Викинг". Его в 2003 году запустили по маршруту Ильичевск (ныне Черноморск) - Киев - Минск - Клайпеда (Литва).

По сути эта линия стала лучшей из всех проектов, соединив два моря – Черное и Балтийское. Однако там был не чисто контрейлерный поезд, он считался комбинированным – часть платформ везла контейнеры, а часть - магистральные тягачи с полуприцепами.

Однако и там со временем интерес автоперевозчиков к такой технологии спал. Фуры своим ходом пошли на Прибалтику и обратно по автодорогам.

Попытки присоединить к проекту интермодальную схему с паромными линиями из Турции, чтобы транспортировать турецкие полуприцепы через Украину в Скандинавию, "Викингу" выжить не помог.

Читайте также На слитую с тепловозов солярку постоянные клиенты имели скидки

Прогнозы не очень утешительные

Нынешний проект Укрзализныци по замыслу хорош. Однако он сложный, хотя на этот логистический проект ведомство направило свои лучшие силы - дочернюю компанию Укрзализныци в Польше UZ Cargo Poland и филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", что уже имеет опыт в контрейлерной теме.

Практически, автоперевозчик получил те же самые "грабли", что и в предыдущие разы. Во-первых, ему придется делиться своим заработком с другим перевозчиком, то есть компанией УЗ.

Во-вторых, его полуприцепы только в режиме доставки будут не дважды кантовать, а значительно больше – экзекуция еще та. На нашей территории полуприцеп по технологии Sun Smart Logistics погрузят на платформы с колеей 1520 мм.

Процесс погрузки полуприцепа на Львовщине, после чего его нужно надежно цепями зафиксировать, а это все требует времени. Фото: Укрзализныця

На венгерской территории в городе Фенишлитке на терминале полуприцепы снимаются и снова грузятся с помощью технологии R2L на платформы T3000 для дальнейшей перевозки по колее 1435 мм.



Время и деньги нынче в цене

Вот тут уже выплывает третий фактор – быстрым процесс перегрузки не назовешь, мгновенно такое не делается. Да и бесплатно этим никто не будет заниматься.

Конечно, стоимость войдет в тариф железнодорожного оператора. Класть это бремя себе на плечи перевозчик не будет, переложит на заказчика, а тот в следующий раз откажется и воспользуется услугой другой транспортной компании, который повезет напрямую без посредника и за меньшую цену.

Читайте также Сколько легковых авто перевезли по железной дороге и сколько это стоит

Полуприцеп это также инструмент бизнеса

Автоперевозчик по сути на некоторое время попрощается со своей собственностью – полуприцепом, что поедет на железнодорожной платформе и неизвестно как будет дальше на дорогах Европы эксплуатироваться и в какие руки попадет.

Логистика здесь также может забуксовать и неизвестно когда соответствующие службы найдут груз на обратный путь. Логика проста: грузополучатель заинтересован в прибытии своей поклажи, а что дальше будет с прицепом перевозчика его мало интересует.

Попытки возродить контрейлерные маршруты или построить новые до нынешнего времени имели переменчивый успех – особенно громкий на старте и совсем забытый на финише. Будем надеяться, что нынешний проект будет более удачным. Фото: Укрзализныця

Поскольку полуприцеп это, как и тягач, инструмент для зарабатывания денег, то его простой где-то в Европе развитию бизнеса не будет способствовать. Поэтому автоперевозчик уже в следующий раз повезет взятые грузы сам и без посредничества контрейлерного оператора, потому что своя рубашка ближе к делу и телу.