Lancia Gamma возвращается: новый кроссовер заметили на зимних тестах

Прототип новой Gamma впервые заметили во время зимних тестов, сообщает Carscoops. Дебют следует ожидать уже в этом году, а в продажу модель поступит в 2026-м. Новинка станет техническим родственником DS №8, ведь обе модели построены на платформе STLA Medium концерна Stellantis и будут производиться на заводе в Мельфе (Италия), отмечает Auto24.

Читайте также: Как может выглядеть легендарная Lancia Delta HF Integrale: фото

Впрочем, Lancia получила собственную стилистику. Спереди ожидается фирменная Т-образная световая графика и разделенная LED-оптика, знакомая по Ypsilon. Нижний бампер имеет современный минималистичный дизайн с интегрированными датчиками систем помощи водителю. Профиль выглядит более вертикальным, чем у DS, с линией крыши в стиле купе-кроссовера. Сзади размещен интегрированный спойлер и полноразмерные фонари с Т-образной световой подписью.

Интерьер с фирменным “tavolino”

В салоне ожидается сочетание премиальных и экологичных материалов. Одной из особенностей станет фирменный элемент “tavolino” - небольшой круглый столик в центральной консоли. Цифровая архитектура будет включать 10,25-дюймовую панель приборов и 16-дюймовый дисплей мультимедийной системы Lancia SALA.

Электричество, мягкий гибрид и PHEV

Изначально модель планировалась как полностью электрическая, но стратегия Stellantis изменилась. Теперь линейка, вероятно, будет включать несколько вариантов:

1,2-литровый турбомотор с мягкой гибридной системой мощностью около 143 л.с.;

гибридную версию с подзарядкой от сети (PHEV);

полностью электрическую модификацию.

Флагманская версия Gamma HF может получить двухмоторную электрическую установку с полным приводом и мощностью до 370 лошадиных сил. Ожидается, что версия с батареей емкостью 97 кВт-ч обеспечит запас хода до 700 км на одном заряде.

Также интересно: Самый маленький Jeep готовят к обновлению: Avenger переживет фейслифт в 2027 году

Часть большого плана возрождения

Gamma станет второй моделью в новой линейке Lancia. В 2028 году к ней присоединится новая Lancia Delta, что завершит формирование трех-модельного портфеля бренда. Пока Lancia лишь на старте своего “ренессанса”, но появление электрифицированного кроссовера с историческим названием свидетельствует о серьезных амбициях итальянской марки в премиальном сегменте.