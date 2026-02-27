Lancia Gamma повертається: новий кросовер помітили на зимових тестах

Прототип нової Gamma вперше помітили під час зимових тестів, повідомляє Carscoops. Дебют слід очікувати вже цього року, а в продаж модель надійде у 2026-му. Новинка стане технічним родичем DS №8, адже обидві моделі побудовані на платформі STLA Medium концерну Stellantis та вироблятимуться на заводі в Мельфі (Італія), зазнчає Auto24.

Втім, Lancia отримала власну стилістику. Спереду очікується фірмова Т-подібна світлова графіка та розділена LED-оптика, знайома за Ypsilon. Нижній бампер має сучасний мінімалістичний дизайн з інтегрованими датчиками систем допомоги водієві. Профіль виглядає більш вертикальним, ніж у DS, із лінією даху в стилі купе-кросовера. Ззаду розміщено інтегрований спойлер і повнорозмірні ліхтарі з Т-подібним світловим підписом.

Інтер’єр із фірмовим “tavolino”

У салоні очікується поєднання преміальних та екологічних матеріалів. Однією з особливостей стане фірмовий елемент “tavolino” — невеликий круглий столик у центральній консолі. Цифрова архітектура включатиме 10,25-дюймову панель приладів і 16-дюймовий дисплей мультимедійної системи Lancia SALA.

Електрика, м’який гібрид і PHEV

Спочатку модель планувалася як повністю електрична, але стратегія Stellantis змінилася. Тепер лінійка, вірогідно, включатиме кілька варіантів:

1,2-літровий турбомотор із м’якою гібридною системою потужністю близько 143 к.с.;

гібридну версію з підзарядкою від мережі (PHEV);

повністю електричну модифікацію.

Флагманська версія Gamma HF може отримати двомоторну електричну установку з повним приводом і потужністю до 370 кінських сил. Очікується, що версія з батареєю ємністю 97 кВт-год забезпечить запас ходу до 700 км на одному заряді.

Частина великого плану відродження

Gamma стане другою моделлю у новій лінійці Lancia. У 2028 році до неї приєднається нова Lancia Delta, що завершить формування три-модельного портфеля бренду. Поки що Lancia лише на старті свого “ренесансу”, але поява електрифікованого кросовера з історичною назвою свідчить про серйозні амбіції італійської марки в преміальному сегменті.