Масштабный конвой от NAFO: волонтеры пригнали 38 автомобилей для фронта

Общая стоимость этого транша составила почти 796 тысяч евро, что существенно усилит мобильность и связь нескольких боевых бригад на передовой.

Как сообщают представители инициативы 69th Sniffing Brigade на своей странице в Facebook, на этот раз защитники получили не только транспорт, но и 96 терминалов Starlink, 36 зарядных станций, ноутбуки и мощный генератор. К сбору средств и организации логистики присоединились известные деятели, благотворители и компания Новая почта.

Хотя в официальном отчете точные модели не указываются, по опубликованным фотографиям можно узнать популярные среди военных полноприводные пикапы Mitsubishi L200. Также в колонне засветились надежные и проверенные временем микроавтобусы Volkswagen, которые в народе мягко называют "течиками".

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Эволюция волонтерской техники

Стоит отметить, что сообщество NAFO и фонд Help99 не просто покупают машины, а превращают их в настоящие боевые единицы. Современные пикапы комплектуются камерами ночного видения для езды без фар, болотной резиной и купольными РЭБ-глушилками, защищающими экипаж от вражеских дронов-камикадзе.

Такие масштабные транспортные транши в последнее время очень редки, и это поступление имеет большое значение для наших подразделений. Фото: 69th Sniffing Brigade

Отдельным направлением есть создание медицинских эвакуационных машин. Такие автомобили специально переоборудовают под нужды боевых медиков, чтобы быстро и безопасно вывозить раненых воинов из зоны обстрела. (см. видео внизу).

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Этот масштабный транш разъехался по разным участкам фронта. Среди получателей – подразделения ГУР, Интернациональный легион, 3-я бригада Нацгвардии Спартан, а также батальоны беспилотных систем и морские пехотинцы, другие подразделения.