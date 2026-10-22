Масштабний конвой від NAFO: волонтери пригнали 38 автомобілів для фронту

Загальна вартість цього траншу склала майже 796 тисяч євро, що суттєво підсилить мобільність та зв'язок одразу кількох бойових бригад на передовій.

Як повідомляють представники ініціативи 69th Sniffing Brigade на своїй сторінці у Facebook, цього разу захисники отримали не лише транспорт, а й 96 терміналів Starlink, 36 зарядних станцій, ноутбуки та потужний генератор. До збору коштів та організації логістики долучилися відомі діячі, благодійники та компанія Нова пошта.

Хоча в офіційному звіті точні моделі не вказуються, за опублікованими фотографіями можна впізнати популярні серед військових повнопривідні пікапи Mitsubishi L200. Також у колоні засвітилися надійні та перевірені часом мікроавтобуси Volkswagen, які в народі лагідно називають "течиками".

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Еволюція волонтерської техніки

Варто зазначити, що спільнота NAFO та фонд Help99 не просто купують вживані машини, а перетворюють їх на справжні бойові одиниці. Сучасні пікапи комплектуються камерами нічного бачення для їзди без фар, болотяною гумою та купольними РЕБ-глушилками, які захищають екіпаж від ворожих дронів-камікадзе.

Такі масштабні транспортні транші останнім часом дуже рідкісні, і це надходження має велике значення для наших підрозділів. Фото: 69th Sniffing Brigade

Окремим напрямком є створення медичних евакуаційних машин. Такі автомобілі спеціально переобладнають під потреби бойових медиків, щоб швидко та безпечно вивозити поранених воїнів із зони обстрілу (див. відео внизу).

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Цей масштабний транш роз'їхався по різних ділянках фронту. Серед отримувачів – підрозділи ГУР, Інтернаціональний легіон, 3-тя бригада Нацгвардії Спартан, а також батальйони безпілотних систем та морські піхотинці, інші підрозділи.