Mazda запатентовала спорткар с "дверями-бабочками": подробности

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Концепт Mazda Iconic SP
На схемах изображен компактный родстер с мягкой крышей, продольно расположенным четырехцилиндровым двигателем и классической компоновкой с приводом на заднюю ось, отмечает Carscoops.
"Двери-бабочки" могут стать первыми для серийной Mazda
Первый патент посвящен конструкции передней стойки кузова и механизму дверей. Производитель предлагает приблизить передние стойки к узлам крепления подвески, что должно увеличить жесткость кузова. Дополнительно предусмотрены специальные силовые элементы, которые будут распределять нагрузку между подвеской и каркасом автомобиля.
Также в документации упоминается новая конструкция передней рамы, соединяющей переднюю часть кузова с моторным щитом. По замыслу инженеров это позволит повысить жесткость без существенного увеличения массы автомобиля. Если такое решение дойдет до серийного производства, это будет первый автомобиль Mazda с "дверями-бабочками".
Второй документ описывает конструкцию силового каркаса и пути распределения энергии при столкновении. Согласно патенту, нагрузка должна проходить через моторный щит, боковые пороги и заднюю часть кузова, что должно улучшить защиту пассажиров в случае аварии. В то же время чертежи подтверждают наличие продольно установленного четырехцилиндрового двигателя и традиционного трансмиссионного туннеля.
Серийный Iconic SP может обойтись без удлинителя запаса хода
Одной из самых интересных деталей патентов стала именно силовая установка. Концепт Mazda Iconic SP, представленный в 2023 году, использовал роторный двигатель в качестве генератора для увеличения запаса хода электромобиля.
Однако новые чертежи демонстрируют классическую компоновку с бензиновым четырехцилиндровым двигателем, что может свидетельствовать об изменении концепции будущей серийной модели. Это также открывает возможность появления нового спортивного автомобиля с традиционным бензиновым двигателем вместо электрифицированной схемы.
Касается ли патент новой Mazda MX-5?
- На данный момент Mazda официально подтвердила разработку нового поколения MX-5, которое должно сохранить традиционную философию легкого спортивного родстера с бензиновым двигателем.
- Впрочем, эксперты предполагают, что столь сложная конструкция дверей вряд ли будет использована именно на MX-5, ведь это противоречит идее максимально простой и доступной модели. Поэтому наиболее вероятным кандидатом называют именно серийную версию концепта Iconic SP. Не исключено также, что Mazda разрабатывает универсальную платформу, которая станет основой сразу для двух спортивных моделей.