Mazda запатентовала спорткар с "дверями-бабочками": подробности

На схемах изображен компактный родстер с мягкой крышей, продольно расположенным четырехцилиндровым двигателем и классической компоновкой с приводом на заднюю ось, отмечает Carscoops.

"Двери-бабочки" могут стать первыми для серийной Mazda

Первый патент посвящен конструкции передней стойки кузова и механизму дверей. Производитель предлагает приблизить передние стойки к узлам крепления подвески, что должно увеличить жесткость кузова. Дополнительно предусмотрены специальные силовые элементы, которые будут распределять нагрузку между подвеской и каркасом автомобиля.

Также в документации упоминается новая конструкция передней рамы, соединяющей переднюю часть кузова с моторным щитом. По замыслу инженеров это позволит повысить жесткость без существенного увеличения массы автомобиля. Если такое решение дойдет до серийного производства, это будет первый автомобиль Mazda с "дверями-бабочками".

Второй документ описывает конструкцию силового каркаса и пути распределения энергии при столкновении. Согласно патенту, нагрузка должна проходить через моторный щит, боковые пороги и заднюю часть кузова, что должно улучшить защиту пассажиров в случае аварии. В то же время чертежи подтверждают наличие продольно установленного четырехцилиндрового двигателя и традиционного трансмиссионного туннеля.

Серийный Iconic SP может обойтись без удлинителя запаса хода

Одной из самых интересных деталей патентов стала именно силовая установка. Концепт Mazda Iconic SP, представленный в 2023 году, использовал роторный двигатель в качестве генератора для увеличения запаса хода электромобиля.

Однако новые чертежи демонстрируют классическую компоновку с бензиновым четырехцилиндровым двигателем, что может свидетельствовать об изменении концепции будущей серийной модели. Это также открывает возможность появления нового спортивного автомобиля с традиционным бензиновым двигателем вместо электрифицированной схемы.

Касается ли патент новой Mazda MX-5?