Какой будет новая Mazda MX-5 NE: подробности

Как пишет Carscoops, директор по дизайну Mazda Europe Йо Стенуит отметил, что удовольствие от управления, небольшая масса и доступность - “это святое”, и именно силовой агрегат будет определять, удастся ли сохранить эту философию, отмечает Auto24. По его словам, новая MX-5 получит “определенную форму электрификации”.

Минимальный сценарий - внедрение технологии мягкого гибрида. Но инженеры рассматривают и более глубокую электрификацию: плагин-гибрид или даже систему с удлинителем запаса хода (EREV). В то же время полностью электрическая версия пока выглядит маловероятной. Причина в том, что батарея может составлять до половины массы автомобиля, а это кардинально изменит баланс и управляемость в отрицательную сторону. Такой сценарий противоречит самой идее MX-5.

Синтетическое топливо как способ сохранить ДВС

Руководитель исследований и разработок Mazda Europe Кристиан Шульце считает самым простым способом снижения выбросов использование синтетического топлива. Это позволило бы сохранить традиционный бензиновый двигатель без полного изменения архитектуры автомобиля. По его словам, MX-5 - это “легкость, баланс и механическая чистота”.

Именно поэтому сочетание синтетического топлива с легкой формой электрификации выглядит наиболее логичным сценарием. Решающую роль будут играть экологические требования, в частности будущий стандарт Euro 7, который может заставить производителей серьезно пересмотреть подход к спортивным моделям.

Среди потенциальных вариантов также рассматривают атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра на базе архитектуры SkyActiv Z. Однако в Mazda признают, что больший мотор будет означать большую массу авто. Дополнительные килограммы на передней оси непосредственно влияют на баланс и реакции руля и поэтому инженеры осторожно относятся к идее увеличения объема, даже если это дает больше крутящего момента.

Полностью электрическая MX-5 - серьёзный вызов

Инженеры прямо говорят: создание электрической MX-5 с сохранением её характера - сложная задача. Нужна новая архитектура, другие материалы и продуманная компоновка. Mazda пока не исключает такую возможность в долгосрочной перспективе, но пока стратегия выглядит более эволюционной, чем революционной.

MX-5 еще остается с нами

Самое главное то, что текущая генерация MX-5 не исчезает. Mazda планирует максимально долго поддерживать ее в строю, адаптируя к новым требованиям рынка и экологического законодательства. Разработка NE продолжается, но компания не будет принимать поспешных решений. Цель в том, чтобы найти технически обоснованный баланс между производительностью, массой и экологичностью, ведь MX-5 всегда была не о максимальной скорости, а о балансе, обратная связь и удовольствие от дороги. И именно это в Mazda обещают сохранить в новом поколении.