Якою буде нова Mazda MX-5 NE: подробиці

Як пише Carscoops, директор з дизайну Mazda Europe Йо Стенуїт наголосив, що задоволення від керування, невелика маса та доступність — “це святе”, і саме силовий агрегат визначатиме, чи вдасться зберегти цю філософію, зазначає Auto24. За його словами, нова MX-5 отримає “певну форму електрифікації”.

Мінімальний сценарій — впровадження технології м’якого гібрида. Але інженери розглядають і глибшу електрифікацію: плагін-гібрид або навіть систему з подовжувачем запасу ходу (EREV). Водночас повністю електрична версія наразі виглядає малоймовірною. Причина в тому, що батарея може становити до половини маси автомобіля, а це кардинально змінить баланс і керованість в негативний бік. Такий сценарій суперечить самій ідеї MX-5.

Синтетичне паливо як спосіб зберегти ДВЗ

Керівник досліджень і розробок Mazda Europe Крістіан Шульце вважає найпростішим способом зниження викидів використання синтетичного пального. Це дозволило б зберегти традиційний бензиновий двигун без повної зміни архітектури автомобіля. За його словами, MX-5 — це “легкість, баланс і механічна чистота”.

Саме тому поєднання синтетичного пального з легкою формою електрифікації виглядає найбільш логічним сценарієм. Вирішальну роль відіграватимуть екологічні вимоги, зокрема майбутній стандарт Euro 7, який може змусити виробників серйозно переглянути підхід до спортивних моделей.

Серед потенційних варіантів також розглядають атмосферний бензиновий двигун об’ємом 2,5 літра на базі архітектури SkyActiv Z. Однак у Mazda визнають, що більший мотор означатиме більшу масу авто. Додаткові кілограми на передній осі безпосередньо впливають на баланс і реакції керма й через це інженери обережно ставляться до ідеї збільшення об’єму, навіть якщо це дає більше крутного моменту.

Повністю електрична MX-5 — серйозний виклик

Інженери прямо говорять: створення електричної MX-5 зі збереженням її характеру — складне завдання. Потрібна нова архітектура, інші матеріали та продумана компоновка. Mazda поки не відкидає таку можливість у довгостроковій перспективі, але наразі стратегія виглядає більш еволюційною, ніж революційною.

MX-5 ще залишається з нами

Найголовніше те, що поточна генерація MX-5 не зникає. Mazda планує максимально довго підтримувати її в строю, адаптуючи до нових вимог ринку та екологічного законодавства. Розробка NE триває, але компанія не прийматиме поспішних рішень. Мета у тому, аби знайти технічно обґрунтований баланс між продуктивністю, масою та екологічністю, адже MX-5 завжди була не про максимальну швидкість, а про баланс, зворотний зв’язок і задоволення від дороги. І саме це в Mazda обіцяють зберегти в новому поколінні.