Mazda запатентувала спорткар із "дверима-метеликами": подробиці

На схемах зображений компактний родстер із м'яким дахом, поздовжньо встановленим чотирициліндровим двигуном та класичним компонуванням із приводом на задню вісь, зазначає Carscoops.

"Двері-метелики" можуть стати першими для серійної Mazda

Перший патент присвячений конструкції передньої стійки кузова та механізму дверей. Виробник пропонує наблизити передні стійки до вузлів кріплення підвіски, що має збільшити жорсткість кузова. Додатково передбачені спеціальні силові елементи, які розподілятимуть навантаження між підвіскою та каркасом автомобіля.

Також у документації згадується нова конструкція передньої рами, яка з'єднує передню частину кузова з моторним щитом. За задумом інженерів це дозволить підвищити жорсткість без суттєвого збільшення маси автомобіля. Якщо таке рішення дійде до серійного виробництва, це буде перший автомобіль Mazda із "дверима-метеликами".

Другий документ описує конструкцію силового каркаса та шляхи розподілу енергії під час зіткнення. Згідно з патентом, навантаження має проходити через моторний щит, бічні пороги та задню частину кузова, що повинно покращити захист пасажирів у разі аварії. Водночас креслення підтверджують наявність поздовжньо встановленого чотирициліндрового двигуна та традиційного тунелю трансмісії.

Серійний Iconic SP може відмовитися подовжувача запасу ходу

Однією з найбільш цікавих деталей патентів стала саме силова установка. Концепт Mazda Iconic SP, представлений у 2023 році, використовував роторний двигун як генератор для збільшення запасу ходу електромобіля.

Однак нові креслення демонструють класичне компонування із бензиновим чотирициліндровим двигуном, що може свідчити про зміну концепції майбутньої серійної моделі. Це також відкриває можливість появи нового спортивного автомобіля із традиційним бензиновим двигуном замість електрифікованої схеми.

Чи стосується патент нового Mazda MX-5?