Мобильное автономное жилье за пределами мегаполисов уже не мода, а необходимость

Речь идет о модернизации предприятия в Брумфилде, где нынешние производственные площади планируется расширить с 2,97 тыс. кв. м до более 7 тыс. кв. м. Об этом пишет electrek.co.

Уже объявлено, что запуск работы на новых производственных мощностях ожидается этим летом, а полное завершение расширения продлится в течение 18 месяцев.

Читайте также Инновационный дом на колесах управляется с пульта и питается с помощью Солнца

При этом в компании подчеркивают, что делают ставку на локальное производство: почти 80% компонентов прицепа изготавливаются в США.



Спрос и новая стратегия

Первые версии электрического прицепа AE.1, в частности Cosmos Edition, были распроданы еще на старте продаж в конце 2024 года. В дальнейшем компания Lightship представила несколько вариантов модели, однако теперь из-за глобальных вызовов и огромного спроса решила упростить линейку.

Производитель переходит к одной базовой конфигурации с возможностью индивидуальной настройки под различные сценарии использования – от путешествий, автономности в отдаленной местности до резервного питания дома.

Уже с первых версий электрические прицепы AE.1 Cosmos Edition были обречены на успех. Фото: Lightship

Больше батарей за меньшие деньги

Одним из ключевых обновлений стало то, что аккумулятор емкостью 77 кВт-ч, который ранее был доступен только в топовых версиях, теперь входит в стандартную комплектацию.

"Расширение производства и упрощение модельного ряда позволят быстрее удовлетворить спрос и укрепить позиции на рынке электрических автодомов, – заявили в Lightship.

Причина спроса лежит на поверхности

К большому количеству желающих приобрести именно электрические версии прицепных кемперов побудила тревожная ситуация. Сообразительные жители мегаполисов уже смекнули, что в случае глобальных военных конфликтов спасение будет не среди городской застройки, а где-то в глубинке.

Читайте также В США создали прицеп, который экономит топливо

Электрический прицеп-дом кемперного типа рассматривается многими не только как добротное мобильное жилье, но и еще как долговременный источник энергоснабжения. Его накопитель энергии может возобновлять свой потенциал не только от сети предварительно, но и во время движения, а также в во время стоянки от солнечных панелей.

Прицеп фактически движется сам и тем самым увеличивает пробег электромобиля-тягача. Фото: Lightship

Кроме дополнительного источника энергии, владельцы электромобилей благодаря аккумуляторному прицепному кемперу могут преодолеть без подзарядки чуть ли не вдвое большее расстояние относительно классического прицепа без батареи и системы подзарядки в нем.

Читайте также Возможности Renault Trafic расширены до версии "два в одном"

Стоимость расти не будет

Несмотря на инвестиции в расширение производственных мощностей, Lightship не планирует повышать стоимость аккумуляторных прицепных кемперов. Благодаря большому портфелю заказов он даже снижает ценник.

Если раньше разные версии стоили под 184 тыс. долларов, то в дальнейшем цена снижена до $157 500.