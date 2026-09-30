Мошенничество по авто из США: прокуратура объявила подозрение

В Киеве 40-летнему мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве после того, как он получил от женщины более 550 тысяч гривен за автомобиль Mercedes-Benz GLC 300, которого, по версии следствия, не покупал и не имел.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, женщина искала автомобиль из США и по рекомендации знакомых обратилась к мужчине, занимавшемуся продажей машин. Он показал ей фотографии Mercedes-Benz GLC 300, заявив, что автомобиль за $16 500 уже доставляют в Украину.

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В марте 2025 года женщина передала продавцу первые $6500. В дальнейшем он несколько месяцев объяснял задержку по разным причинам и просил дополнительные средства на растаможку, сертификацию, налоги и другие платежи.

С марта по июль 2025 года женщина в общей сложности перечислила мужчине 556 тысяч гривен. Однако автомобиль она так и не получила.

В ходе расследования стражи порядка установили, что подозреваемый не имел никакого отношения к Mercedes-Benz, фотографии которого демонстрировал пострадавший. Изображение он скачал из чужого объявления на сайте продажи автомобилей.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК мошенничество, совершенное в условиях военного положения, нанесшего значительный ущерб потерпевшей.

Санкция статьи предусматривает штраф от 4000 до 8000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (68– 136 тысяч гривен) или лишение свободы сроком до 5 лет.