Шахрайство з авто зі США: прокуратура оголосила підозру

У Києві 40-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві після того, як він отримав від жінки понад 550 тисяч гривень за автомобіль Mercedes-Benz GLC 300, якого, за версією слідства, не купував і не мав.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, жінка шукала автомобіль зі США та за рекомендацією знайомих звернулася до чоловіка, який займався продажем машин. Він показав їй фотографії Mercedes-Benz GLC 300 та заявив, що автомобіль за $16 500 вже доставляють в Україну.

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У березні 2025 року жінка передала продавцю перші $6500. Надалі він кілька місяців пояснював затримку різними причинами та просив додаткові кошти на розмитнення, сертифікацію, податки та інші платежі.

З березня по липень 2025 року жінка загалом перерахувала чоловіку 556 тисяч гривень. Однак автомобіль вона так і не отримала.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний не мав жодного стосунку до Mercedes-Benz, фотографії якого демонстрував потрпілій. Зображення він завантажив із чужого оголошення на сайті продажу автомобілів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілій.

Санкція статті передбачає штраф від 4 000 до 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68–136 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк до 5 років.