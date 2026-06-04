Мошенники рассылают водителям сообщения об уплате штрафов ПДД

Патрульная полиция предупреждает украинцев об активизации мошеннических схем, связанных с якобы уплатой штрафов за нарушение правил дорожного движения. Полиция призывает пользоваться только официальными сервисами и не платить мошенникам.

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Злоумышленники рассылают сообщения с требованием оплатить штраф и добавляют ссылки на фальшивые сайты. После перехода по таким ссылкам граждане рискуют потерять свои персональные данные и средства с банковских счетов.

Как отличить мошенников от полиции

В полиции отмечают: Департамент патрульной полиции не присылает гражданам сообщений о штрафах на мобильные телефоны. Если штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксировано в автоматическом режиме, не оплачен в течение десяти дней, владельцу транспортного средства направляется официальное уведомление по почте.

Для проверки информации о наличии штрафов гражданам рекомендуют пользоваться официальными государственными сервисами, в частности вебпорталом МВД, Порталом Дія, Кабинетом водителя, а также приложениями “Дія” и “Штрафы ПДД”.

Правоохранители напоминают, что одним из признаков официального государственного ресурса является домен gov.ua. Вводить персональные или банковские данные следует только на проверенных государственных сайтах.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности сообщения или информации о штрафе рекомендуется обратиться в подразделение административной практики патрульной полиции в своем регионе для проверки данных.

Что делать в случае мошенничества

Если гражданин стал жертвой мошенничества или подозревает противоправные действия, можно сообщить об этом Киберполиции.

Правоохранители призывают украинцев быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять источники информации перед осуществлением любых платежей.