Шахраї розсилають водіям повідомлення про сплату штрафів ПДР

Патрульна поліція попереджає українців про активізацію шахрайських схем, пов’язаних із нібито сплатою штрафів за порушення правил дорожнього руху. Поліція закликає користуватися лише офіційними сервісами та не платити шахраям.

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Зловмисники розсилають повідомлення із вимогою сплатити штраф та додають посилання на фальшиві сайти. Після переходу за такими посиланнями громадяни ризикують втратити свої персональні дані та кошти з банківських рахунків.

Як відрізнити шахраїв від поліції

У поліції наголошують: Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони. Якщо штраф за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено протягом десяти днів, власнику транспортного засобу надсилається офіційне повідомлення поштою.

Для перевірки інформації про наявність штрафів громадянам рекомендують користуватися офіційними державними сервісами, зокрема вебпорталом МВС, Порталом Дія, Кабінетом водія, а також застосунками “Дія” та “Штрафи ПДР”.

Правоохоронці нагадують, що однією з ознак офіційного державного ресурсу є домен gov.ua. Вводити персональні або банківські дані слід лише на перевірених державних сайтах.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності повідомлення або інформації про штраф рекомендується звернутися до підрозділу адміністративної практики патрульної поліції у своєму регіоні для перевірки даних.

Що робити у випадку шахрайства

Якщо громадянин став жертвою шахрайства або підозрює протиправні дії, можна повідомити про це Кіберполіцію.

Правоохоронці закликають українців бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та ретельно перевіряти джерела інформації перед здійсненням будь-яких платежів.