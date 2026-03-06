На каких автомобилях ездят инкассаторы в Украине: что выбирают банки и как бронируют такие машины

Украинский рынок инкассаторских авто сейчас держится преимущественно на переоборудованных коммерческих фургонах Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper и Opel Vivaro, которые после бронирования превращаются в полноценные машины для перевозки наличности и ценностей, пишет Авто24.

Какие автомобили берут за основу для инкассаторских машин

В Украине для инкассации чаще всего используют специально переделанные фургоны Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Opel Vivaro, а также Renault Master, Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Vito и некоторые другие модели.

В Украине одним из самых заметных игроков этого сегмента является компания Reform, которая перерабатывает инкассаторские автомобили из различных фургонов. Компания UKR ARMO TECH также производит защищенные авто.

Что ставят на инкассаторские машины, кроме брони

По требованиям Национального банка Украины, инкассаторские автомобили должны соответствовать классу защиты ПЗСА-3 согласно ДСТУ 3975-2000 “Защита бронированных специализированных автомобилей”.

Такие машины должны быть защищены:

от попаданий из автомата АКМ калибра 7,62 мм автоматного патрона 57-Н-231 с пулей ПС-43 (стальной нетермоупрочненный сердечник)

АК-74 калибра 5,45 мм автоматного патрона 7Н6 с пулей ПС (стальной нетермоупрочненный сердечник).

Набор оборудования для инкассаторских авто достаточно типичный, хотя детали зависят от заказчика. Главное - это не только бронирование кузова, но и организация безопасного пространства внутри.

Например, Ощадбанк, описывая свои мобильные банковские подразделения на базе Ford Transit, сообщает о стальном панцеровании пассажирского отсека, бронированной капсуле кассового отсека, пуленепробиваемых стеклах, спутниковой связи, сигнализации, тревожных кнопках, автономном электроснабжении, видеонаблюдении, пожаротушении, кондиционировании и вентиляции.

Внутри такой машины должен быть эвакуационный люк, инкассаторский сейф, сейф временного хранения ценностей, система видеонаблюдения и сигнальные устройства.

Такие автомобили должны иметь защищенные коммуникации, защиту от огня автоматического оружия, а также могут оснащаться скрытыми бойницами и верхним люком.

Простыми словами, современная инкассаторская машина - это комбинация бронированной капсулы, сейфового блока, систем контроля и оборудования для выживания экипажа в кризисной ситуации.

Какие авто использует Ощадбанк

Ощадбанк заказывал бронированные инкассаторские автомобили на базе Ford Transit и Opel Vivaro. Производителем или интегратором в этих закупках фигурировали украинские поставщики спецтехники.

Кроме инкассаторских машин, Ощадбанк эксплуатирует мобильные отделения на базе Ford Transit. Это бронированные спецмашины банка, созданные по стандартам защиты специализированного транспорта, которые выполняют роль мобильных отделений, в том числе в прифронтовых регионах.

На чем ездят инкассаторы ПриватБанка

Во время полномасштабного вторжения парк бронированных машин ПриватБанка существенно пострадал, и в марте 2022 года банк даже публично обращался к европейским банкам и автопроизводителям за помощью в пополнении бронированного автопарка.

Два года назад ПриватБанк заказал инкассаторские бронированные автомобили на базе Mercedes-Benz Sprinter и Citroen Jumper, которые были сделаны в украинских компаниях.

Что это означает для рынка

Банковская инкассация в Украине все больше переходит от старых тяжелых “бронированных коробок” к современным специализированным фургонам. Хотя внешне они выглядят как обычные Transit или Sprinter, но на самом деле внутри это уже сложный продукт с бронекапсулой, сейфовыми модулями, камерами, аварийными системами и защитой под требования НБУ.

Украинский рынок спецтранспорта все больше опирается на локальных кузовостроителей и броневых интеграторов. И именно они, а не глобальные бренды, фактически определяют, каким будет инкассаторский автомобиль для конкретного банка.