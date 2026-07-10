На Волыни открыли новый таможенный терминал для международных автоперевозок

Есть все основания надеяться, что современный логистический комплекс поможет ускорить таможенное оформление товаров и увеличить пропускную способность региона.



Как говорится в пресс-релизе Волынской таможни, терминал построили практически "с нуля" на новом месте. После торжественного открытия он сразу же приступил к работе.

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Что предлагает этот пункт на таможенной карте

Зона таможенного контроля для грузовиков здесь работает круглосуточно. Непосредственно таможенное оформление осуществляют 16 инспекторов отдела таможенного оформления №1 таможенного поста «Ковель», который работает без выходных с 9:00 до 21:00.

В Волынской таможне отмечают, что новый комплекс должен обеспечить более быстрое и комфортное оформление международных грузов, а также создать дополнительные возможности для украинских экспортеров и перевозчиков.

Новый таможенный терминал в Ковельском районе призван ускорить оформление международных грузовых перевозок. Фото: Волынская таможня и ряд общин и госучреждений

Расчет на развитие международной логистики

Строительство терминала стало возможным, в частности, благодаря государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5–7–9%". Проект реализовало ООО "Автохоф" в сотрудничестве с Волынской таможней.

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Новый терминал полностью соответствует современным требованиям. Украинским предприятиям удается развиваться даже в непростых условиях военного времени.