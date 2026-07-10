На Волині відкрили новий митний термінал для міжнародних автоперевезень

Є всі сподівання, що сучасний логістичний комплекс допоможе прискорити митне оформлення товарів і збільшити пропускну спроможність регіону.



Як йдеться у релізі Волинської митниці, термінал збудували практично "з нуля" на новій локації. Після урочистого відкриття він одразу розпочав роботу.

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Що пропонує ця точка на митній карті

Зона митного контролю для вантажівок тут працює цілодобово. Безпосередньо митне оформлення здійснюють 16 інспекторів відділу митного оформлення №1 митного поста "Ковель", який працює без вихідних з 9:00 до 21:00.

У Волинській митниці зазначають, що новий комплекс має забезпечити швидше та комфортніше оформлення міжнародних вантажів, а також створити додаткові можливості для українських експортерів і перевізників.

Новий митний термінал у Ковельському районі покликаний пришвидшити оформлення міжнародних вантажних перевезень. Фото: Волинська митниця та ряду громад й держустанов

Розрахунок на розвиток міжнародної логістики

Будівництво термінала стало можливим, зокрема, завдяки державній програмі підтримки бізнесу "Доступні кредити 5–7–9%". Проєкт реалізували ТОВ «Автохоф» у співпраці із Волинською митницею.

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Новий термінал повністю відповідає сучасним вимогам. українським підприємствам розвиватися навіть у непростих умовах воєнного часу.