Названы самые популярные цвета новых авто в Украине за 2026 год

Как сообщает ассоциация Укравтопром, в общей сложности 36 процентов всех реализованных новых легковушек получили самую серую окраску. Абсолютным фаворитом в этой "серой" команде стал популярный японский кроссовер Toyota RAV-4.

Второе место в рейтинге водительских симпатий уверенно держит белый цвет, который выбрали 27 процентов покупателей. Наиболее массовой моделью в этом светлом оттенке оказался практичный и доступный Renault Duster.

Классические черные автомобили оказались только на третьем месте с показателем 17 процентов. Интересно, что в такой солидной расцветке украинцы чаще всего регистрировали премиальные внедорожники Toyota LC Prado.

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Яркие оттенки в меньшинстве

Зеленый цвет кузова пришелся по душе 7 процентам отечественных автомобилистов. Здесь первенство снова получил универсальный кроссовер Renault Duster, который отлично смотрится в фирменной окраске.

Замыкает пятерку лидеров синий цвет, который предпочли 5 процентов покупателей новых машин. Главным бестселлером среди синих авто стал компактный городской хэтчбек Skoda Fabia.