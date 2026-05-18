Обновленный седан Honda City раскрыли до официальной премьеры

Пятое поколение бюджетного седана дебютировало в 2019 году, а спустя четыре года модель прошла через незначительный фейслифтинг. Нынешняя модернизация оказалась более существенной и призвана помочь автомобилю уверенно конкурировать с такими соперниками, как Hyundai Verna, Škoda Slavia и VW Virtus, отмечает Carscoops.

Свежую фотографию предсерийного прототипа опубликовали в X. Судя по снимку, основные визуальные изменения сосредоточены в передней части кузова. Седан получил значительно более четкие и узкие светодиодные фары, которые обрамляют современную радиаторную решетку с сотовым узором. Традиционную хромированную планку заменили элементом в цвет кузова, а фирменный логотип сдвинули ближе к носовой части.

Также дизайнеры полностью переработали передний бампер, добавив ему более выразительный сплиттер и измененные воздухозаборники. Профиль машины остался прежним, однако ожидается появление новых оттенков эмали и другого дизайна легкосплавных дисков.

Обновление интерьера и технологическое давление

Основной фокус модернизации направлен на внутреннее убранство и оснащение, поскольку требования покупателей к уровню комфорта и цифровым технологиям существенно возросли. Актуальный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы должен уступить место большему экрану. В список вероятных опций войдут система кругового обзора и вентиляция передних сидений. Важным дополнением станет расширенный пакет электронных ассистентов и систем безопасности Honda Sensing ADAS.

Надежные силовые агрегаты и ценовая политика

В техническом плане производитель решил сохранить проверенную линейку двигателей. Бензиновая версия автомобиля оснащается атмосферным 1,5-литровым двигателем i-VTEC мощностью 119 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, передавая тягу на переднюю ось. В то же время гибридная версия e:HEV предлагает совокупную отдачу в 125 л.с. и отличается высокой топливной экономичностью.

Стартовая цена дорестайлинговой модели в Индии составляет около 12 500 долларов (1 199 900 рупий), тогда как технологичный гибрид обходится значительно дороже – от 20 800 долларов. С 2028 года, японская марка планирует серьезно усилить свои позиции в Индии, представив ряд стратегических новинок в самых популярных автомобильных сегментах.