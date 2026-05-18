Оновлений седан Honda City розкрили до офіційної прем'єри

П'яте покоління бюджетного седана дебютувало у 2019 році, а через чотири роки модель пройшла через незначний фейсліфтинг. Нинішня модернізація виявилася суттєвішою та покликана допомогти автомобілю впевнено конкурувати з такими суперниками, як Hyundai Verna, Škoda Slavia та VW Virtus, зазначає Carscoops.

Свіжу фотографію передсерійного прототипу опублікували в X. Судячи зі знімка, основні візуальні зміни зосереджені в передній частині кузова. Седан отримав значно чіткіші та вужчі світлодіодні фари, які обрамляють сучасну радіаторну решітку зі стільниковим візерунком. Традиційну хромовану планку замінили елементом у колір кузова, а фірмовий логотип зсунули ближче до носової частини.

Також дизайнери повністю переробили передній бампер, додавши йому виразніший спліттер та змінені повітрозабірники. Профіль машини залишився колишнім, проте очікується поява нових відтінків емалі та іншого дизайну легкосплавних дисків.

Оновлення інтер'єру та технологічний тиск

Основний фокус модернізації спрямований на внутрішнє оздоблення та оснащення, оскільки вимоги покупців до рівня комфорту та цифрових технологій суттєво зросли. Актуальний 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи має поступитися місцем більшому екрану. До списку ймовірних опцій увійдуть система кругового огляду та вентиляція передніх сидінь. Важливим доповненням стане розширений пакет електронних асистентів і систем безпеки Honda Sensing ADAS.

Надійні силові агрегати та цінова політика

У технічному плані виробник вирішив зберегти перевірену лінійку двигунів. Бензинова версія автомобіля оснащується атмосферним 1,5-літровим двигуном i-VTEC потужністю 119 к.с., що працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач або варіатором, передаючи тягу на передню вісь. Водночас гібридна версія e:HEV пропонує сукупну віддачу у 125 к.с. та відрізняється високою паливною економічністю.

Стартова ціна дорестайлінгової моделі в Індії становить близько 12 500 доларів (1 199 900 рупій), тоді як технологічний гібрид обходиться значно дорожче – від 20 800 доларів. З 2028 року, японська марка планує серйозно посилити свої позиції в Індії, представивши ряд стратегічних новинок у найпопулярніших автомобільних сегментах.