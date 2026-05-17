Яку першу вживану машину купити жінці

Авто для жінки
Для першого вживаного авто жінці варто орієнтуватися не на “жіночість” моделі, а на три речі: простота керування, надійність і адекватна вартість утримання. Особливо в Україні, де важливі витрата пального, доступність запчастин і ліквідність при перепродажі.
Компактні та найпростіші для міста
Toyota Yaris
Один із найкращих перших автомобілів. Дуже надійний, легкий у паркуванні, економний. Автомат у Toyota зазвичай безпроблемний. Навіть роботизовані трансмісії, хоча й мають дещо «смиканий» характер, досить надійні. Мінус — дорожчий за конкурентів.
Honda Jazz
Дуже практичний салон, хороша оглядовість, м’яке керування. Ідеальний для міста. Варто уважно перевіряти варіатор. Головний мінус – схильний до корозії кузов.
Hyundai i20
Недорогий в обслуговуванні, сучасний дизайн, простий автомат. Хороший баланс ціни та оснащення. До мінусів можна віднести гіршу ніж у конкурентів паливну економічність та відносно дорогі кузовні запчастини.
Kia Rio
Надійний і популярний варіант. Багато запчастин і сервісів. Добре підходить для щоденної їзди. Має ті самі переваги та недоліки, що й Hyundai i20, адже платформа у них ідентична.
Якщо хочеться трохи вищу посадку
Nissan Juke
Компактний кросовер із високою посадкою. Зручний у місті. Але потрібно обережно ставитися до версій із варіатором CVT. При пробігу понад 100 тисяч кілометрів варіатор виходить з ладу і ремонтувати його дуже довго і дорого.
Suzuki Vitara
Дуже хороший варіант для українських доріг. Простий, надійний, економний. Має хорошу оглядовість і легке керування.
Renault Captur
Комфортний міський кросовер із невеликою витратою пального. Недорогий у сервісі.
Якщо потрібен максимально дешевий старт
Skoda Fabia
Одна з найкращих бюджетних машин. Простий ремонт, дешеві запчастини, місткий салон.
Ford Fiesta
Приємна в керуванні та економна. Але краще брати класичний автомат, а не робот PowerShift. З роботизованою трансмісією може бути багато проблем.
Chevrolet Aveo
Недороге обслуговування та проста конструкція. Хороший варіант для навчання та перших років водіння. Недолік: дуже мало версій з АКПП.
На що звернути увагу при купівлі першої машини
- Краще автоматична коробка передач, якщо досвіду мало. У місті це набагато комфортніше.
- Не брати занадто великий автомобіль. Седани D-класу або великі SUV складніші для паркування й дорожчі в ремонті.
- Перевірка перед купівлею обов’язкова. Навіть “ідеальна” машина може мати скручений пробіг або приховане ДТП.
- Не гнатися за преміумом. Старі BMW, Mercedes-Benz чи Audi можуть виглядати престижно, але перше авто має бути прогнозованим у витратах.