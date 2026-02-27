Отреставрированную ГАЗ-21 "Волга" продают за 30 000 долларов

В Кременчуге на одной из платформ по продаже подержанных авто появилось объявление о продаже ГАЗ-21 “Волга” 1963 года выпуска за 30 000 долларов, что эквивалентно примерно 1 295 700 грн. Об этом пишет topgir.com.ua. Продавец позиционирует автомобиль как полностью восстановленный и фактически новый после реставрации.

Читайте также: "Волгу" с мотором HEMI продают за 47 000 долларов

Состояние автомобиля и выполненные работы

По словам владельца, реставрация проводилась с полной разборкой "до последнего болта". Во время восстановления установлен новый двигатель и задний мост. Реальный пробег после завершения работ составляет около 1000 км, хотя в объявлении указано 7 тыс. км.

Автомобиль получил новый хромированный пакет и обновленное лакокрасочное покрытие. Кузов окрашен в темно-вишневый цвет. Как утверждается, все элементы или заменены, или приведены в идеальное состояние.

Условия хранения и продажи

Владелец сообщает, что авто хранится в сухом теплом гараже и используется только для периодического выезда с целью ухода. Газобаллонное оборудование указано только в документах.

Также продавец рассматривает возможность обмена на электромобиль с собственной доплатой.

Рыночный контекст рыночный контекст

Цена в 30 000 долларов делает этот экземпляр одним из самых дорогих представителей модели ГАЗ-21 на украинском рынке. Для сравнения, большинство предложений "Волги" этой серии в Украине находятся в значительно более низком ценовом диапазоне, однако уровень реставрации и состояние конкретного автомобиля могут существенно влиять на финальную стоимость.

Спрос на классические автомобили в Украине постепенно растет, особенно на хорошо восстановленные экземпляры с исторической ценностью. В то же время реальная рыночная ликвидность подобных предложений зависит от круга коллекционеров и ценителей ретротехники.

Аналитический вывод

Объявленная стоимость в 30 000 долларов формирует верхнюю границу для ГАЗ-21 на украинском рынке и ориентирована скорее на узкий сегмент коллекционеров. Ключевым фактором для потенциального покупателя станет документальное подтверждение объема реставрационных работ и технического состояния автомобиля.