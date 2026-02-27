Відреставровану ГАЗ-21 "Волга" продають за 30 000 доларів

У Кременчуці на одній з платформ з продажу вживаних авто з’явилося оголошення про продаж ГАЗ-21 «Волга» 1963 року випуску за 30 000 доларів, що еквівалентно приблизно 1 295 700 грн. Про це пише topgir.com.ua. Продавець позиціонує автомобіль як повністю відновлений і фактично новий після реставрації.

Стан автомобіля та виконані роботи

За словами власника, реставрація проводилася з повним розбиранням «до останнього болта». Під час відновлення встановлено новий двигун і задній міст. Реальний пробіг після завершення робіт становить близько 1000 км, хоча в оголошенні зазначено 7 тис. км.

Автомобіль отримав новий хромований пакет і оновлене лакофарбове покриття. Кузов пофарбований у темно-вишневий колір. Як стверджується, всі елементи або замінені, або приведені до ідеального стану.

Умови зберігання та продажу

Власник повідомляє, що авто зберігається в сухому теплому гаражі та використовується лише для періодичного виїзду з метою догляду. Газобалонне обладнання зазначене лише в документах.

Також продавець розглядає можливість обміну на електромобіль із власною доплатою.

Ринковий контекст

Ціна у 30 000 доларів робить цей екземпляр одним із найдорожчих представників моделі ГАЗ-21 на українському ринку. Для порівняння: більшість пропозицій «Волги» цієї серії в Україні перебувають у значно нижчому ціновому діапазоні, однак рівень реставрації та стан конкретного автомобіля можуть суттєво впливати на фінальну вартість.

Попит на класичні автомобілі в Україні поступово зростає, особливо на добре відновлені екземпляри з історичною цінністю. Водночас реальна ринкова ліквідність подібних пропозицій залежить від кола колекціонерів та поціновувачів ретротехніки.

Аналітичний висновок

Оголошена вартість у 30 000 доларів формує верхню межу для ГАЗ-21 на українському ринку та орієнтована радше на вузький сегмент колекціонерів. Ключовим фактором для потенційного покупця стане документальне підтвердження обсягу реставраційних робіт і технічного стану автомобіля.