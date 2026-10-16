По цене нового кроссовера: в Австрии продают уникального прародителя BMW M5

Как сообщает портал Classic Driver, этот серебристый автомобиль цвета Polaris Silver поначалу сошел с конвейера как обычный BMW 525 с люком. Однако еще до передачи первому владельцу машину отправили заводским мастерам, которые превратили ее в настоящего дорожного монстра.

Под капот седана установили мощный 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, выдающий 218 лошадиных сил. В паре со спортивной пятиступенчатой механикой и дифференциалом повышенного трения этот агрегат позволял разгоняться до солидных 222 км/ч.



Фото: Classic Driver

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Внешне заряженную версию выдают фирменные полосы в цветах Motorsport, а также агрессивные передние и задние спойлеры. Первый владелец получил ключи от этой красоты 18 июля 1979, и с тех пор машина сменила только четырех хозяев.

Коллекционная ценность и аукцион

Точный тираж таких переработанных "пятерок" в 1979-1980 годах остается загадкой, но эксперты говорят лишь о нескольких десятках индивидуальных заказов. Серийный BMW M535i с аналогичным мотором появился только годом позже, а полноценный первый BMW M5 дебютировал только в 1985 году.



Фото: Classic Driver

В 1993 году седан был снят с регулярной эксплуатации, после чего он прошел комплексную реставрацию. Торги за этот лот состоятся 17 октября 2026 г. в Зальцбурге, а ориентировочная стоимость капсулы времени составляет от 83 783 до 106 125 долларов.

Что еще интересного на рынке классики

Напомним, что этой осенью аукционы просто изобилуют интересными немецкими лотами. Как уже сообщалось на нашем сайте, того же 17 октября в Зальцбурге пустят с молотка универсал Mercedes-Benz C230, принадлежавший легендарному гонщику Ники Лауди.

А в Украине в это время продолжают удивлять локальные находки. Недавно в Днепре выставили на продажу коллекционную BMW-Alpina B3 и идеальную BMW M3 E46 на механике, состояние которых владельцы уверенно называют музейным.