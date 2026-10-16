За ціною нового кросовера: в Австрії продають унікального прабатька BMW M5

Як повідомляє портал Classic Driver, цей сріблястий автомобіль кольору Polaris Silver спочатку зійшов з конвеєра як звичайний BMW 525 із люком. Проте ще до передачі першому власнику машину відправили до заводських майстрів, які перетворили її на справжнього дорожнього монстра.

Під капот седана встановили потужний 3,5-літровий рядний шестициліндровий двигун, який видає 218 кінських сил. У парі зі спортивною п'ятиступеневою механікою та диференціалом підвищеного тертя цей агрегат дозволяв розганятися до солідних 222 км/год.



Фото: Classic Driver

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зовні заряджену версію видають фірмові смуги у кольорах Motorsport, а також агресивні передній і задній спойлери. Перший власник отримав ключі від цієї краси 18 липня 1979 року, і відтоді машина змінила лише чотирьох господарів.

Колекційна цінність та аукціон

Точний тираж таких перероблених "п'ятірок" у 1979-1980 роках залишається загадкою, але експерти кажуть лише про кілька десятків індивідуальних замовлень. Серійний BMW M535i з аналогічним мотором з'явився лише роком пізніше, а повноцінний перший BMW M5 дебютував аж у 1985 році.



Фото: Classic Driver

У 1993 році седан зняли з регулярної експлуатації, після чого він пройшов комплексну реставрацію. Торги за цей лот відбудуться 17 жовтня 2026 року в Зальцбурзі, а орієнтовна вартість капсули часу становить від 83 783 до 106 125 доларів.

Що ще цікавого на ринку класики

Нагадаємо, що цієї осені аукціони просто рясніють цікавими німецькими лотами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, того ж 17 жовтня у Зальцбурзі пустять з молотка універсал Mercedes-Benz C230, який належав легендарному гонщику Нікі Лауді.

А в Україні тим часом продовжують дивувати локальні знахідки. Нещодавно у Дніпрі виставили на продаж колекційну BMW-Alpina B3 та ідеальну BMW M3 E46 на механіці, стан яких власники впевнено називають музейним.