Дизайнер показав рестайлінгову BMW M5: рендер викликав чимало дискусій

Замість повного переосмислення дизайну, як у концептах нового покоління, BMW, схоже, готує еволюційне оновлення, принаймні для звичайної “п’ятірки”. А от із M5, особливо у кузові Touring, ситуація виглядає цікавішою, зазначає Auto24.

Два сценарії для M5 — еволюція або Neue Klasse

Дизайнерські рендери @kelsonisk показують одразу кілька можливих шляхів розвитку. В одному з них BMW M5 Touring отримує помірно оновлену передню частину з новими вузькими фарами, простішими світлодіодними ДХВ та дещо зменшеними чорними “ніздрями” решітки радіатора.

Таке рішення виглядає стриманіше за нинішній варіант і, ймовірно, викличе менше суперечок серед фанатів. Водночас воно не настільки сміливе, щоб здаватися справжнім проривом. Інший сценарій — це повноцінне запозичення стилістики Neue Klasse.

У цьому випадку M5 отримує світлову панель на всю ширину передка, інтегровані фари та нову інтерпретацію фірмової решітки радіатора. Дизайн відсилає до класичних BMW на кшталт E30 та E24, але в сучасному, цифровому виконанні. Є й компромісний варіант, що використовує фари у стилі Neue Klasse поєднані з компактнішою решіткою радіатора, яка ближча до нинішньої айдентики BMW.

Дрібниці, які змінюють сприйняття

На рендерах також помітні зміни в передньому бампері, іншій формі бокових повітрозабірників та перероблених кришках капота. Це не революція, але саме такі деталі зазвичай і формують характер фейсліфтингу. Задня частина та силует, імовірно, залишаться майже без змін.

Що буде в салоні — велике питання

Інтер’єр поки що залишається загадкою. Теоретично BMW може адаптувати нову панорамну систему iDrive, яка дебютувала на iX3 Neue Klasse, але з огляду на стриманий зовнішній рестайлінг це виглядає малоймовірно. Швидше за все, салон отримає точкові оновлення мультимедійної системи та програмного забезпечення без повної перебудови архітектури передньої панелі.

Чи поверне M5 “втрачені” кінські сили?

Під капотом також без остаточної ясності. Актуальний BMW M5 використовує плагін-гібридну установку на базі 4,4-літрового V8 з подвійним турбонаддувом. Через екологічні норми Euro 7 у Європі потужність бензинового двигуна S68 була зменшена приблизно на 40 к.с. — з 577 до 537 к.с.

Втім, BMW компенсувала це електродвигуном, зберігши загальну потужність системи на рівні близько 717 к.с. Цілком імовірно, що з фейсліфтингом компанія спробує оптимізувати силову установку та, можливо, повернути частину “втрачених” сил V8, або ж навіть підвищити сумарну віддачу.

Коли чекати прем’єру

Очікується, що оновлену BMW 5-ї серії представлять уже цього року, а на ринок вона вийде як модель 2027 року. Слідом за нею з’являться M5 та M5 Touring, ймовірно, вже у 2028 модельному році. Фейсліфт може й уникнути дизайнерської драми, але дискусій серед фанатів BMW він точно не омине.