Утеряно водительское удостоверение: нужно ли снова сдавать экзамены

Потеря водительского удостоверения - распространенная ситуация, которая вызывает у водителей немало вопросов. Самый главный из них: нужно ли повторно сдавать экзамены. У ГСЦ МВД дали четкое разъяснение.
Экзамены повторно сдавать не нужно
Согласно действующему законодательству, в частности Постановлением Кабмина №340, в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение.
Это означает:
- водитель не проходит обучение заново;
- теоретический и практический экзамены сдавать не нужно;
- все открытые категории сохраняются.
В Сервисные центры МВД проверяют данные водителя в Едином государственном реестре. Если информация подтверждается, оформляется новый документ.
Новый срок действия удостоверения
После восстановления водительского удостоверения меняется срок его действия - новый документ выдается на 30 лет от даты оформления.
При этом не имеет значения, когда было получено предыдущее удостоверение - даже если много лет назад.
Когда экзамены все же нужны
Есть исключение. Повторно сдавать экзамены придется, если водителя:
- был лишен права управления транспортными средствами.
В таком случае возвращение удостоверения возможно только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.
Как восстановить удостоверение
Существует два способа:
Офлайн:
- обратиться в сервисный центр МВД;
- подать документы;
- сделать фото на месте;
- получить новое удостоверение.
Онлайн:
- через Кабинет водителя или приложение Дія;
- подать заявку;
- выбрать способ получения документа.
Какие документы нужны
Для восстановления необходимо иметь:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- выписку о месте проживания;
- идентификационный код;
- медицинскую справку (на период “военного положения” - необязательна).
Вывод
Потеря водительского удостоверения - это не причина снова проходить весь путь обучения. Процедура восстановления максимально упрощена: достаточно подтвердить свои данные, после чего новый документ выдается с актуальным сроком действия.