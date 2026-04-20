Утеряно водительское удостоверение: нужно ли снова сдавать экзамены

Потеря водительского удостоверения - распространенная ситуация, которая вызывает у водителей немало вопросов. Самый главный из них: нужно ли повторно сдавать экзамены. У ГСЦ МВД дали четкое разъяснение.

Экзамены повторно сдавать не нужно

Согласно действующему законодательству, в частности Постановлением Кабмина №340, в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение.

Это означает:

водитель не проходит обучение заново;

теоретический и практический экзамены сдавать не нужно;

все открытые категории сохраняются.

В Сервисные центры МВД проверяют данные водителя в Едином государственном реестре. Если информация подтверждается, оформляется новый документ.

Новый срок действия удостоверения

После восстановления водительского удостоверения меняется срок его действия - новый документ выдается на 30 лет от даты оформления.

При этом не имеет значения, когда было получено предыдущее удостоверение - даже если много лет назад.

Когда экзамены все же нужны

Есть исключение. Повторно сдавать экзамены придется, если водителя:

был лишен права управления транспортными средствами.

В таком случае возвращение удостоверения возможно только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как восстановить удостоверение

Существует два способа:

Офлайн:

обратиться в сервисный центр МВД;

подать документы;

сделать фото на месте;

получить новое удостоверение.

Онлайн:

через Кабинет водителя или приложение Дія;

подать заявку;

выбрать способ получения документа.

Какие документы нужны

Для восстановления необходимо иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

выписку о месте проживания;

идентификационный код;

медицинскую справку (на период “военного положения” - необязательна).

Вывод

Потеря водительского удостоверения - это не причина снова проходить весь путь обучения. Процедура восстановления максимально упрощена: достаточно подтвердить свои данные, после чего новый документ выдается с актуальным сроком действия.