Утеряно водительское удостоверение: нужно ли снова сдавать экзамены

Если коротко, сдавать экзамены не нужно. Новое водительское удостоверение можно получить как в сервисном центре МВД так и по почте на указанный адрес.
Как восстановить водительское удостоверение после утери

Евгений Гудущан
logo20 апреля, 20:20
Потеря водительского удостоверения - распространенная ситуация, которая вызывает у водителей немало вопросов. Самый главный из них: нужно ли повторно сдавать экзамены. У ГСЦ МВД дали четкое разъяснение.

Экзамены повторно сдавать не нужно

Согласно действующему законодательству, в частности Постановлением Кабмина №340, в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение.

Это означает:

  • водитель не проходит обучение заново;
  • теоретический и практический экзамены сдавать не нужно;
  • все открытые категории сохраняются.

В Сервисные центры МВД проверяют данные водителя в Едином государственном реестре. Если информация подтверждается, оформляется новый документ.

Новый срок действия удостоверения

После восстановления водительского удостоверения меняется срок его действия - новый документ выдается на 30 лет от даты оформления.

При этом не имеет значения, когда было получено предыдущее удостоверение - даже если много лет назад.

Когда экзамены все же нужны

Есть исключение. Повторно сдавать экзамены придется, если водителя:

  • был лишен права управления транспортными средствами.

В таком случае возвращение удостоверения возможно только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как восстановить удостоверение

Существует два способа:

Офлайн:

  • обратиться в сервисный центр МВД;
  • подать документы;
  • сделать фото на месте;
  • получить новое удостоверение.

Онлайн:

  • через Кабинет водителя или приложение Дія;
  • подать заявку;
  • выбрать способ получения документа.

Какие документы нужны

Для восстановления необходимо иметь:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • выписку о месте проживания;
  • идентификационный код;
  • медицинскую справку (на период “военного положения” - необязательна).

Вывод

Потеря водительского удостоверения - это не причина снова проходить весь путь обучения. Процедура восстановления максимально упрощена: достаточно подтвердить свои данные, после чего новый документ выдается с актуальным сроком действия.

#Водительское удостоверение #Aвтобизнес #Новости